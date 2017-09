Tras enfrentamientos, Ejército brasileño cerca una de las mayores favelas de Río

Una larga hilera de soldados, que llevan ametralladoras, fusiles y granadas, se desplaza con rostros cubiertos hacia la vía de entrada principal de la comunidad de la Rocinha. Van con cautela y apuntan con frecuencia hacia arriba. Temen que las balas les lluevan desde el tope del morro. Llevan los rostros semi cubiertos para impedir identificaciones. Un enjambre de periodistas y fotógrafos se posiciona detrás de ellos. Se sienten protegidos. Pero basta que retumben los disparos para que unos corran y otros se tiren al suelo.



Aunque lo parezca, no es una escena de guerra producida para una filmación. Esto ocurre en el atardecer de este viernes 22 de septiembre a unos 500 metros de uno de los barrios cariocas más lujosos: Sao Corrado.



Son los hombres del batallón de choque (Bope) que preceden a las tropas del Ejército brasileño. Estas llegan unos minutos después con un despliegue similar al de una invasión: tanquetas de gran porte, ametralladoras pesadas y hasta una antiaérea se suman a fusiles, pistolas y granadas. Una profusión que causa "espanto". Con ese arsenal en mano, 950 militares tienden un cerco a la comunidad, un barrio de 60.000 almas.



La Rocinha no es la villa miserable de hace 15 años. Un Mundial (el de 2014) y una Olimpíada (de 2016) estimularon el crecimiento de la infraestructura comercial, con varias agencias bancarias, cafés y hasta un McDonald´s. Se renovaron los frentes de las casas y sus interiores, muchas pintadas y arregladas como en cualquier barrio, pero continúa inmodificable el diseño empinado, con pasillos angostos y escaleras a modo de calles, que da el acceso a las viviendas.



A un costado de una de las avenidas de entrada se ve un moderno complejo deportivo, montado en tiempos pre-olímpicos para el disfrute de los chicos de la favela. Sus puertas, sin embargo, permanecen cerradas y el agua de su piscina está cubierta por una verdosa capa de líquenes. Entre ambas partes de la comunidad se extiende una vía rápida que va del sur hacia el oeste carioca.



Sobre esa ruta, se erige un puente diseñado por el arquitecto Oscar Niemayer. Se construyó durante el primer gobierno de Dilma Rousseff, cuando había aun una decisión de dar al morro una entrada monumental. En la práctica es lo único que queda de la gloria reciente. Median apenas 13 meses desde los tiempos en que se podía pasear, seguros y confortables, por el centro antiguo o por la orla de la Avenida Atlántica. Hoy la violencia vuelve a ensañarse con la Cidade Maravilhosa.



Pero son estas villas, que proliferaron hace 30 años con la llegada de trabajadores del nordeste, las que sufren las mayores consecuencias. Hoy no hay UPP (Unidad de Policía Pacificadora) capaz de controlar las disputas entre bandas del narcotráfico.



Como antaño, estas ya retornan a sus "fortalezas" construidas en las cimas de esas serranías, a imagen y semejanza de los castillos que habitaban los señores feudales de Europa en la Edad Media. La estrategia de UPPs, que no hace mucho la Argentina soñaba con copiar, fracasó sin remedio. Pruebas de esa derrota son los constantes enfrentamientos entre las bandas narcos que pretenden dominar "un mercado próspero" para las drogas.



La Rocinha es un lugar ideal para montar puntos de venta: su cercanía con regiones de clases altas atrae un público adinerado.



Es ese mismo sector el que estos días se complace con una fiesta única en América Latina: Rock in Río. Son los que vienen del sur carioca, donde están Copacabana, Ipanema y Leblón; y los que viajan desde el oeste, desde la famosa Barra.



El festival, que cuenta con grandes celebridades de Estados Unidos y Europa, tenía que ser protegido. Y para eso no había más alternativa que militarizar esa célebre favela, ubicada en el medio entre el bello sur y el Parque Olímpico, donde se montó el show. Fue lo que le dijeron a esta corresponsal dos muchachas, de 23 y 34 años, que moran en la Rocinha.



Una de ellas, trabaja en el shopping de Gávea. "Tuve que pedir que me cambiaran de horario. Yo trabajo normalmente desde las 16 a las 22. Pero los tiroteos de los últimos días se han vuelto tan intensos que nadie se anima a regresar tarde a sus casas. Ahora voy por la mañana y vuelvo a las 4 de la tarde".



Para Anelise, los enfrentamientos entre las bandas delictivas, y de estas con la policía, le ha complicado su vida de estudiante. "Estoy en la universidad en la carrera de administración de empresas" comenta.



Ambas están preocupadas y no quieren subir el morro si no es compañía de un grupo de vecinos. Lo están aguardando. "¿Tienen miedo de sufrir ataques personales?" pregunta esta enviada. "No, no es eso. Es que por la noche los disparos se intensifican y se vuelven insoportables. Nos dan mucho miedo".



A unos pasos de la entrada de la Rocinha, un peluquero, de mediana edad, continúa con los cortes de cabello. Un par de clientes aguardan su turno para ser atendidos. "¿No piensa cerrar?" le indaga la prensa, no sin sorpresa. "No hace falta. Por ahora, está todo calmo. Aquí tiene a la policía y al Ejército que nos protegen" afirma con una buena dosis de sarcasmo. Justo en ese momento, una fila de soldados acaba de apostarse frente a su local.



Este viernes por la mañana hubo tiroteos muy intensos y el gobernador de Río, Luiz Pezao se declaró incapaz de evitarlos por sus propios medios. Pidió, con urgencia, la ayuda militar. Y el ministro de Defensa Raúl Jungmann no vaciló en concederla: autorizó a una dotación de casi 1000 militares a actuar en la favela.