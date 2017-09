Confirman que hay un argentino muerto por el terremoto en México

Las autoridades mexicanas elevaron a 293 la cifra de muertos por el terremoto del martes. Entre ellos hay un argentino, según confirmó en forma oficial el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.



De acuerdo al reporte, ocho extranjeros fallecieron a causa del sismo: un argentino, un español, una panameña, cuatro taiwanesas y un surcoreano. En todos los casos, los cuerpos fueron entregados a familiares luego de ser identificados. El nombre del argentino no fue divulgado.



El miércoles -un día después del terremoto- el cónsul de Argentina en México, Gabriel Servetto, había confirmado que todavía faltaba contactar a varios argentinos que se encontraban en tierra azteca al momento del sismo.



El número de muertos por el terremoto -de 7,1 grados en la escala de Richter, subió a 293 de acuerdo al último balance oficial. Los fallecidos en la Ciudad de México pasaron de 137 a 155, mientras que en Morelos se registraron 73 muertos, 45 en Puebla, 13 en el Estado de México, 6 en Guerrero y 1 en Oaxaca. Asimismo, se informó que hay más de 100 personas desaparecidas en la capital y estados aledaños.



Los equipos de rescates salvaron a 69 personas de edificios colapsados en la Ciudad de México desde el martes pasado, cuando ocurrió el sismo.



"En las cifras que tengo, se han rescatado 69, cifra que puede variar. Son historias de vida increíbles", dijo en una entrevista con Radio Imagen el alcalde de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera.



Los rescates continuaban en varios puntos de la capital. En el sur brigadistas dela delegación de Tlalpan junto a rescatistas enviados desde El Salvador trabajaban para salvar a cinco personas atrapadas, mientras que en la zona de Colonia Condesa, una de las más afectadas, se retiró el cuerpo de una anciana que figuraba como desaparecida.



Para honrar a las víctimas, los rescatistas y voluntarios cantaron el himno nacional en una emotiva escena que quedó registrada en video.



A su vez, señaló que no tenía cifras exactas del número de personas que debieron abandonar sus casas, pero que en los 44 albergues dispuestos por la Secretaría de Desarrollo Social están pernoctando 2.500 personas.



El Gobierno mexicano dijo a la población que las tareas de búsqueda no van a parar hasta lograr la localización y rescate de todos los que quedan entre los escombros, para acallar los rumores de que se estaban suspendiendo estas labores, y negó que se esté introduciendo maquinaria pesada en algunos inmuebles.



Una vista aérea de la capital mexicana revela la magnitud de los daños sufridos por el terremoto en 38 edificios colapsados, que quedaron rodeados por decenas de construcciones que, aunque fueron desalojadas por precaución, lograron soportar de pie el movimiento telúrico.