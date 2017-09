Insólito: un loro consigue hacer un pedido en Amazon

Corienne Pretorius no recordaba haber hecho un pedido de cajas de regalo por un valor de 10 libras (unos 13,50 dólares), según contó al periódico.Tras haber descartado a su marido y su hijo de ocho años como compradores, la sudafricana de 39 años, que vive en el sureste de Londres, descubrió al culpable: Buddy, su loro gris de cinco años.El ave imitó su voz para activar el aparato y realizar la compra que, según un portavoz de Amazon citado por The Sun, fue reembolsada."No podía creerlo cuando entendí que Buddy había hecho el pedido en Amazon. Tenemos el aparato desde hace cuatro meses y sólo lo utilizo para poner música o hacer listas de tareas, pero jamás pedí nada en línea", contó Pretorius.Además de permitir la compra de productos en Amazon, el aparato conectado, Alexa, también da la posibilidad de controlar la calefacción de la casa, el teléfono móvil, etc.Pretorius filmó a Buddy para verlo actuar con el dispositivo.En las imágenes, se ve como logra activar el aparato gritando "Alexa", antes de añadir "Oh, sigue en línea, Alexa".

Según su dueña, el loro es muy divertido.Imita al gato, dice palabrotas en afrikáans y les desea a todos unas buenas noches cuando se van a la cama.