Huracán María dejó 15 muertos en isla de Dominica

El huracán María, que devastó la pequeña isla independiente Dominica, en el Caribe, dejó al menos 15 muertos, anunció hoy el primer ministro Roosevelt Skerrit.



"Hasta el presente, hemos enterrado al menos a 15 personas", declaró el gobernante a la televisión de Antigua y Barbuda, un país vecino. El fenómeno natural azotó la isla con vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora y tocó tierra, con máxima potencia.



Los fuertes vientos arrancaron incluso el techo de la casa de Skerrit, quien tuvo que ser rescatado.



El meteorólogo estadounidense Guy Walton aseguró que "Dominica ha sido devastada como Barbuda", que fue sacudida por el destructivo huracán Irma el pasado 6 de septiembre.







Puerto Rico



En tanto, los rescatistas intentaban llegar a las aturdidas víctimas del huracán María que devastó Puerto Rico, privó de suministro eléctrico a toda la isla y provocó deslaves e inundaciones.



Se desconoce la magnitud de los daños ya que decenas de municipios permanecen aislados y sin comunicación desde que María llegó el miércoles por la mañana con vientos de 250 kilómetros por hora, los más fuertes en 90 años en Puerto Rico.



Árboles derribados y grandes inundaciones bloquearon muchas carreteras y calles, creando un laberinto que obliga a los conductores a marchar contra el flujo. Patrullas policiales con altoparlantes advertían a la gente que respete el toque de queda de 6 de la tarde a 6 de la mañana, impuesto por el gobernador para seguridad de todos.



"Este será un evento histórico para Puerto Rico", dijo el director de emergencias, Abner Gómez. El presidente Donald Trump declaró el estado de desastre federal en la isla.



En San Juan, la capital, enormes eucaliptos cayeron cuadra por medio sobre una arteria principal de bares, restaurantes y cafés, algunos de los cuales sufrieron daños. Frente a un edificio de apartamentos, Adrián Pacheco, un operador de turismo de 40 años, relató que pasó ocho horas acurrucado en el hueco de una escalera con otras 100 personas cuando el huracán arrancó los postigos y derribó tres balcones.



"Creo que la gente no preveía que la tormenta llegaría de esta manera", dijo. "Puesto que Irma en realidad no sucedió, pensaban que con María sería lo mismo".



El huracán Irma, que rozó Puerto Rico el 6 de septiembre, dejó a más de 1 millón de personas a oscuras, pero no causó víctimas ni grandes daños como en otras islas. María, en cambio, arrancó ventanas, convirtió calles en ríos torrenciales y destruyó cientos de viviendas.