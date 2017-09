Como el caso "Frida Sofía", en 1985 también hubo un niño fantasma: "Monchito"

Internacionales México: confirman que no había ninguna niña atrapada en una escuela

Varios psicólogos de la época explicaron que los rescatistas, los primeros que aseguraron haber escuchado los supuestos golpes de "Monchito", habían sufrido un caso de "psicosis colectiva", producto del trauma generado por el terremoto.

Enrique Sarmiento Beltrán, subsecretario de la Marina, se paró frente a los medios y aseguró que "Frida no existe. Hay indicios de que posiblemente haya una persona con vida todavía. En fotografías hay rastros de sangre como si se hubiera arrastrado".

Las horas posteriores al terremoto del pasado martes,; no había ninguna menor entre los escombros.El joven iba rumbo a Cozumel con su familia, y durmió la noche del 18 de septiembre en la casa de su abuelo. La mañana siguiente, el sismo de 8,2 grados en la escala de Ritcher destruyó por completo las viviendas del complejo ubicado en La Merced, en la capital mexicana.Tras varios días de incesantes tareas, los equipos de rescate aseguraron haber oído golpes desde el fondo de los escombros. Esta señal mantuvo en vilo al país durante una semana. Además, otro factor que sorprendía a los rescatistas es que no había "olor a muerto".El presidente de ese entonces, Miguel de la Madrid, ordenó que siguieran con los trabajos de búsqueda.Pero esa búsqueda finalizó el 11 de octubre. Los rescatistas aseguraron que no pudieron encontrar a nadie. Varias personas civiles, todavía con la esperanza de encontrar a "Monchito", lo buscaron por sus propios medios. PeroSu padre, Mauricio Nafarrete, había exigido su aparición con vida y la de su suegro.Lo que vino después es pura conjetura. Nunca hubo certezas. Algunos sostienen que el niño murió junto a su abuelo. Otros, en tanto, aclaran que nunca existió.En un primer momento se divulgó que su nombre era Frida. No obstante, lo curioso era que las autoridades del Colegio Rébsamen no tenían en su lista de alumnos a una niña con ese nombre. Al mismo tiempo, tampoco se acercaron sus supuestos padres a reclamar su aparición con vida.Lo que en un momento fue esperanza por encontrar una vida más, con el correr de las horas las nuevas informaciones solo aportaban más confusión. Hasta este jueves, cuandoFuente: Infobae.