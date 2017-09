La fortaleza de una niña y las imágenes de la solidaridad tras el terremoto

Se llama Frida Sofía. Tiene 12 años. Y desde el martes 19 de septiembre a las 13:14 está atrapada entre los escombros de la escuela Enrique Rébsamen, donde estudiaba, tras el sismo de 7,1 en la escala de Richter que golpeó a México y que causó ya más de 200 muertos.Frida es una de las sobrevivientes. Y su caso es la muestra de esperanza que el pueblo necesita para sortear el dolor de una tragedia que llega a 32 años de un terremoto más letal, de mayor potencia y que terminó en 1985 con la vida de alrededor de 10 mil personas.

De acuerdo a una nota publicada por el diario El Universal, los rescatistas que trabajan entre los escombros de la institución están anonadados por su entereza: Frida no llora, no grita ni se desespera. Está debajo de una mesa de mármol en el salón de inglés del primer grado de secundaria y ahí aguanta el peso de la construcción y el miedo.La primera vez que la niña dio señales de vida fue ayer después de las 9 de la mañana (11 hora argentina). Fue un sensor térmico el que la detectó. Después confirmaron que estaba allí con un escáner y con un perro entrenado, que recorrió la losa del piso. Una vez que la ubicaron con precisión, le acercaron una manguera con agua.El operativo es complicado. Los socorristas escuchan su voz a oscuras a través de un hueco de apenas 45 centímetros. Uno de los hombres que trabaja en el lugar intentó acercarse pero no lo consiguió. Sí pudo hablar."Mija, ya vamos por ti, tranquila, no te desesperes, estás bien, ¿hay alguien más contigo?", le dijo. "Tengo sed, estoy bien. No se tarde", respondió Frida.El inconveniente más grave es una losa entera que no puede demolerse porque se vendría abajo y que complica el trabajo. El grupo de rescatistas y personal de la Marina realiza ahora un esfuerzo quirúrgico para salvar a la niña.Pese al fuerte terremoto que sacudió el 19 de septiembre el centro de México los ciudadanos no se han dejado vencer por el pánico y se echaron a la calle para ayudar en las tareas de rescate de sus conciudadanos entre los escombros. El sismo ha dejado más de 200 muertos. La mayoría de las víctimas se han registrado en los estados de Morelos y de Puebla, así como en la Ciudad de México.