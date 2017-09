El intimidatorio mensaje que el hermano de Pablo Escobar le mandó a Netflix

Roberto de Jesús Escobar, hermano del difunto capo Pablo Escobar y antiguo integrante del Cartel de Medellín, le sugirió a la compañía estadounidense de streaming Netflix que contrate a sicarios para mejorar sus protocolos de seguridad cuando ruede la serie "Narcos".



El familiar del narcotraficante fallecido, que pasó 10 años en prisión, realizó estas declaraciones dos días después de que asesinaran en México a un responsable de escenarios de grabación de la compañía.



El proclamado heredero de los derechos de imagen de Pablo Escobar fue contundente: "No quiero que Netflix o cualquier otra compañía de producción filme en Medellín o Colombia películas relacionadas con mi hermano Pablo sin la autorización de Escobar Inc. Es muy peligroso.

Especialmente sin nuestro consentimiento. Este es mi país".



El hermano del capo del narcotráfico aseguró que la cadena estadounidense "está asustada" y que Escobar Inc recibió una larga carta con amenazas desde Netflix. "Sus madres deberían de haberles dejado en sus úteros. Eso es lo que les decimos a gente así que viene a Colombia".



Roberto Escobar, que en su momento fue conocido como "el encargado de los sicarios", fundó una empresa Escobar Inc en 2014 para administrar los derechos relacionados con la historia de su hermano Pablo, quien se los habría dejado como herencia.