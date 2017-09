En una fiesta de casamiento, seis invitadas tenían el mismo vestido

En una boda en Sydney, Australia, seis invitadas coincidieron con el mismo vestido. "Al final todas terminamos muertas de la risa. Es la peor pesadilla de cualquier mujer pero ¿qué podíamos hacer?", relató la novia, Julia Mammone.

Al principio, las seis mujeres, que no se conocían previamente, "no sabían bien si reírse o marcharse a casa a cambiarse", agregó en declaraciones al Daily Telegraph.

El vestido estampado de una cadena de tiendas de moda australiana cuesta unos 160 dólares australianos (alrededor de los 100 euros/119 dólares).

"Ustedes tendrían que tener un registro para que las clientas pudiesen preguntar si alguien más va a comprar el mismo vestido para la misma fiesta", escribió una de las seis mujeres en la página de Facebook de la tienda acompañando su texto con varios emoticones sonrientes.

La foto de las seis mujeres vestidas igual se ha convertido en todo un éxito en Facebook. Ha recibido 24.000 "me gusta" (likes) y casi 10.000 comentarios.