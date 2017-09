"El hombre cohete está en una misión suicida" y otras frases de Trump en la ONU

Las 12 frases más polémicas de Trump en la ONU

En un discurso que duró cerca de 40 minutos pese a que las reglas de la Asamblea General de la ONU estipulan que no se extienda a más de 15 minutos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no se calló nada.Con la impronta que lo caracteriza, el republicano se mostró firme, insistió en que su deber es hacer a su país grande de nuevo, repudió aquellos regímenes que no cuidan de su gente y advirtió que los países deben unirse para terminar con los males que aquejan al mundo entero en la actualidad.1 "Como presidente, siempre pondré a Estados Unidos primero. Así como ustedes, como líderes de sus países, siempre pondrán y deben poner a sus países primero".2 "No queremos imponer nuestra forma de vida a los demás, queremos que EE.UU. brille como un ejemplo".3 "Estados Unidos tiene gran fuerza y paciencia, pero si se ve obligado a defenderse o a sus aliados, no tendremos más remedio que destruir totalmente a Corea del Norte".4 "El "hombre cohete" (por Kim Jong-un) está en una misión suicida para sí mismo y para su régimen".5 "Nuestro país hizo más en contra de Estado Islámico en los últimos 8 meses que en los últimos años".6 "El Ejército de EE.UU. pronto será el más fuerte, como nunca antes".7 "Irán enmascara una dictadura corrupta y convirtió a un país rico, con una rica historia y cultura, en un Estado paria".8 "El pacto nuclear con Irán es una vergüenza para Estados Unidos".9 "La migración masiva amenaza nuestras fronteras".10 "No removeremos las sanciones a Cuba hasta que el régimen haga las debidas reformas para su pueblo".11 "El régimen corrupto de Nicolás Maduro destruyó una nación próspera al imponer una ideología fallida que produjo pobreza y miseria".12 "Venezuela está colapsando y su pueblo se muere de hambre. No podemos quedarnos a mirar. Queremos que el régimen rinda cuentas".