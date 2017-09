Bayer suspende la comercialización de un anticonceptivo

"Se ha tomado esta decisión por motivos comerciales y amplía la que se anunció a finales de mayo de cesar el suministro de Essure en la mayor parte de países", precisó el grupo alemán en un comunicado."Consecuentemente, Bayer no retomará la comercialización de Essure en Francia y no proseguirá el proceso de renovación del marcado CE de Essure para los países europeos, Islandia, Liechtenstein y Noruega", agregó el texto.La comercialización de los implantes Essure fue suspendida por la Unión Europea durante tres meses a principios de agosto. El organismo responsable de renovar su certificación requirió elementos complementarios antes de pronunciarse.Brasil ya había aplicado una medida similar de febrero a julio de este año.Muchas mujeres han denunciado los efectos secundarios, a veces graves, consecutivos a la implantación de este pequeño muelle metálico que se coloca en las trompas de Falopio.En su comunicado, Bayer dice querer "tranquilizar a las pacientes, especialmente a las que utilizan Essure, así como a todos los profesionales médicos que las tratan" haciendo hincapié en que "esta decisión no está relacionada con un problema de seguridad o de calidad del producto"."Las víctimas de este dispositivo Essure pueden alegrarse de que sea retirado de forma definitiva del mercado en Francia", reaccionó por su parte Charles Joseph-Oudin, abogado que representa a varios cientos de pacientes francesas.Estas mujeres sin embargo no pueden "estar satisfechas con los motivos económicos alegados", señaló el abogado en un comunicado, añadiendo que eran necesarias más explicaciones.Si bien la compañía alega "motivos estrictamente comerciales" para retirar el implante anticonceptivo, en España, por ejemplo, unas 240 mujeres denunciaron secuelas tras su uso.Las quejas más frecuentes de las afectadas, que se han registrado en todo el mundo, refieren fuertes dolores en la zona pélvica y abdominal, pero también se han registrado casos de alergia (por alguno de sus componentes), así como la perforación de las trompas de Falopio, entre otras notificaciones. (NA / El Mundo)