El huracán Irma dejó al menos 50 muertos en Florida

Irma tocó tierra el domingo 10 de septiembre por la mañana en los Cayos de Florida como un monstruoso huracán categoría 4 que cubría el estado en su totalidad y provocó la masiva evacuación de seis millones de personas.



La oficina de manejo de emergencias de Florida actualizó este lunes a 34 el balance de muertos en el estado.



A ellos se suman ocho personas contabilizadas en el condado de Monroe -donde están los cayos-, que aún no forman parte del reporte oficial.



Alberto Moscoso, portavoz de la División de Florida de Manejo de Emergencias, explicó que los forenses de cada condado deben confirmar las muertes a la oficina central de emergencias, tarea que el condado de Monroe aún no ha culminado porque sigue haciendo controles puerta a puerta.



Por eso, "la cifra de 34 en Florida no incluye ningún fallecido en el condado de Monroe", dijo Moscoso a la AFP.



A ellos se suman además ocho ancianos que fallecieron por afecciones vinculadas al corte de luz y el consecuente aumento de temperatura en una casa de salud en Hollywood, al norte de Miami.



La tragedia se está investigando como un caso criminal y ha generado un ir y venir de culpabilizaciones entre la casa de salud, la gobernación y FPL, el proveedor de electricidad del estado.



Unos 372.000 usuarios seguían el lunes sin electricidad en Florida, donde unos 15 millones de clientes en total sufrieron cortes de luz.



Irma dejó alrededor de 40 personas muertas en las islas del Caribe antes de golpear Florida y batió récords con vientos de hasta 295 km/h.



Estas islas, que aún no se recuperan de Irma, reciben desde este lunes el embate de otro huracán, María, que alcanzó categoría 4 con vientos de 215 Km/h.



Se espera que María llegue el miércoles a Puerto Rico antes de virar al norte, en una ruta aún indeterminada.