Un robot dirigió una orquesta sinfónica y "eclipsó" al tenor Andrea Bocelli

Video: Robot dirige orquesta que le roba el show a Andrea Bocelli

El robot YuMi, que está dotado de dos brazos y fue construido en Suiza, dirigió el martes la conocida "La donna è moblie" de la ópera "Rigoleto", de Verdi, entre otros temas.



Para el evento estuvo aprendiendo los movimientos del director de orquesta Andrea Colombini, de la orquesta filarmónica de Luca. El robot, sin embargo, no puede cambiar el compás de forma espontánea, como sí lo podría hacer un ser humano. "Eso muestra que el ser humano necesita al robot, igual que el robot necesita al ser humano", dijo el portavoz.



Se precisaron 17 horas para programar al robot para su actuación, según señaló uno de los organizadores.



Una de las preguntas clave de la velada fue cómo podía reaccionar Bocelli, que es ciego, a las disposiciones de YuMi. Según señaló el profesor del conservatorio de Mannheim (Alemania) los cantantes normalmente prestan atención principalmente a la armonía de la orquesta.



Asimo, el primero



En 2008, el robot de la compañía japonesa Honda "Asimo" (Advanced Step in Innovative Mobility, en inglés) dirigió a la orquesta sinfónica de Detroit.



Por aquel entonces la actuación del robot humanoide despertó críticas en el referente máximo de la sinfónica de Detroit. "No es un dispositivo comunicativo, simplemente está programado para hacer un gesto", había dicho el director musical, Leonard Slatkin. "Si la orquesta decide ir más rápido, no hay nada que el robot pueda hacer al respecto", agregó.



Sin embargo, Asimo impresionó a la audiencia e incluso impresionó a algunos de los músicos. "Los movimientos siguen siendo un poco rígidos, pero muy humanos, mucho más fluido de lo que pensaba", dijo el bajista Larry Hutchinson.