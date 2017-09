Tifón dejó cinco muertos y 289.000 evacuados en Vietnam

La presencia del tifón Doksuri hoy en la región central de Vietnam, con vientos sostenidos de 135 kilómetros por hora y copiosas precipitaciones, ha causado cinco muerto, diez heridos y la evacuación de unas 289.000 personas.



El tifón proviene de Filipinas, donde causó cuatro muertos y 18 desaparecidos, además de importantes inundaciones y daños materiales.



Las torrenciales lluvias han causado inundaciones, aumentado el caudal de los ríos y presas y cortado carreteras, mientras que los fuertes vientos -algunas rachas alcanzan los 185 kilómetros por hora-, han derribado árboles y postes del tendido eléctrico y levantado tejados.



El Doksuri es el décimo tifón que pasa este año por Vietnam, donde los desastres naturales llevan cobradas las vidas de al menos 140 personas, según datos oficiales.



El viceprimer ministro vietnamita Trinh Dinh Dung declaró el jueves que el Doksuri podía llegar a ser el peor tifón que golpea el país en una década.



El tifón se ha presentado en la provincia de Ha Tinh y, si se cumple la previsión de los meteorólogos, atravesará el país de este a oeste mientras pierde fuerza y acabará por apagarse en territorio laosiano. Tifón Talim No obstante, un segundo tifón también surgido en Filipinas la semana pasada, el Talim, ha cobrado fuerza en los últimos días tras su paso por el norte de la isla de Taiwan y el sur de China y se dirige hacia Japón con vientos de hasta 175 kilómetros por hora.



Según el Joint Typhoon Warning Center, Talim es actualmente el equivalente a un huracán de Categoría 1 y se espera que continúe su rastreo hacia el noreste.



Afortunadamente, no se han producido daños significativos en Taiwan y China pero si fueron golpeadas directamente por Talim las Islas Ryukyu japonesas.



Talim se está moviendo muy lentamente, pero acelerará y arrasará contra la isla Kyushu el domingo por la mañana, hora local, y luego barrerá rápidamente las islas Shikoku y Honshu hasta el domingo por la noche.



Aunque no de manera tan severa como el oeste de Japón, la ciudad de Tokyo podría ser afectada por tormentas tropicales el domingo a la noche hasta el lunes por la mañana.