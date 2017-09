Tiroteo cerca de una escuela en EEUU deja un muerto y varios heridos

Durante más de una hora, cientos de jóvenes de una escuela secundaria de la pequeña localidad de Rockford, de 460 habitantes, en el condado de Spokane, vivieron una pesadilla cuando el sonido de varios tiros activó los protocolos en caso de un ataque o un tiroteo.



El edificio fue cerrado y los estudiantes se sentaron en el suelo, lejos de las ventanas. Aún no está claro cómo empezó el tiroteo ni cuáles fueron las motivaciones del atacante quien no fue identificado por las autoridades, informó la agencia de noticias EFE.



El alguacil del condado de Spokane, Ozzie Knezovich, informó que una de las víctimas del tiroteo falleció y que otras tres fueron internadas en el Centro Médico del Sagrado Corazón de Providencia y Hospital de Niños, ambos de la zona. La vocera de la institución médica, Nicole Stewart, dio el primer parte a los medios y destacó que los tres heridos se encuentran estables. No los identificó ni dio detalles sobre sus heridas.