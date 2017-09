En Nueva York también podrían retirar la estatua de Colón

Parece que la Argentina no es el único lugar en donde generó discordia un monumento a Cristóbal Colón. En Nueva York, una estatua del navegante que se erige en el emblemático Central Park amaneció anteayer con varias pintadas, en medio del debate que surgió en la ciudad sobre su posible retiro.



"El odio no va a tolerarse", escribieron con pintura blanca en la base de la estatua, ubicada en unos de los laterales del Central Park. Además, el autor del hecho, todavía desconocido, también dejó un mensaje que puede ser tomado como una amenaza: "Something is coming" ("Algo está por pasar").



Las pintadas fueron descubiertas a primera hora de la mañana por un empleado de la agencia encargada de supervisar el mantenimiento del parque neoyorquino, y la policía abrió una investigación al respecto, detalló el diario New York Post.



En Nueva York se puso en marcha una revisión de los posibles "símbolos de odio" ubicados en espacios públicos de la ciudad, luego de los incidentes registrados en Charlottesville (Virginia) y el debate generado en todo el país sobre los monumentos confederados.



La semana pasada, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, dijo a los integrantes de la comisión que evaluará qué monumentos podrían ser eliminados de propiedades públicas de la ciudad por ser "símbolos de odio".



Los norteamericanos debaten desde el mes pasado si deben ser retiradas las esculturas dedicadas a los contendientes confederados en la Guerra Civil estadounidense (1861-1865), por encarnar la defensa de la esclavitud y del racismo.



Entre los partidarios de retirar la estatua de Colón se destaca la presidente del Concejo Municipal, Melissa Mark-Viverito, que considera que la figura del almirante es "controvertida" para muchos caribeños. El concejal demócrata Jumaane Williams también dijo que apoya el retiro de la estatua.



El monumento a Colón fue un regalo, en 1892, de inmigrantes ítalo-americanos. Figuras de esa comunidad han salido rápidamente en su defensa, como sucedió en Buenos Aires.



El caso en Buenos Aires



En 2013, la entonces presidenta Cristina Kirchner anunció que reemplazaría la escultura de Cristóbal Colón que estaba frente a la Casa Rosada por una de Juana Azurduy. Nacida en Chuquisaca el 12 de julio de 1780, Azurduy representa a las miles de mujeres anónimas que lucharon por la emancipación del virreinato del Río de la Plata.



El monumento a Colón estuvo en el centro de la discusión durante meses. El Gobierno se enfrentó con el de la Ciudad por el traslado, la colectividad italiana y organizaciones gubernamentales levantaron la voz, y hasta hubo acciones judiciales de por medio.



Sin embargo, la ex presidenta concretó su objetivo en junio de 2015 con la inauguración del monumento a Azurduy. En tanto, el de Colón fue trasladado frente al Aeroparque Jorge Newbery. Desde entonces, las piezas de mármol de Carrara se encuentran desarmadas en el predio. En principio, dentro de poco tiempo el monumento sería reconstruido.