La esposa de José Mujica asumió la vicepresidencia de Uruguay

Lucía Topolansky, senadora del Movimiento de Participación Popular (MPP) y esposa del expresidente de Uruguay, José Mujica, asumió este miércoles la vicepresidencia de Uruguay, después de la renuncia de Raúl Sendic, quien renunció a su puesto porque salieron a la luz sus presuntas compras con una tarjeta de crédito corporativa de la petrolera estatal Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (Ancap), con la que habría adquirido ropa, joyas y artículos electrónicos.



La Constitución uruguaya indica que el vicepresidente de Uruguay tiene que ser el senador con más votos en las últimas elecciones, en el caso de que el cargo quede vacante. Esa persona es Mujica pero, como fue presidente en el periodo anterior, no podría suplir al actual mandatario, Tabaré Vázquez, en caso de necesidad.



El MPP de Topolansky integra la coalición del gobernante Frente Amplio y formó parte del desaparecido grupo guerrillero uruguayo Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T) durante los años 60 y 70.



Antes de ingresar a la sesión, Topolansky dijo que sentía "una responsabilidad" en medio de una "circunstancia no deseada" e insistió en que la salida de Sendic no representa una crisis institucional, sino una crisis política. "Estábamos preocupados de que la salida (de Sendic) fuera en unidad. Nuestro partido es una coalición compleja, y nuestra gran preocupación es preservar la unidad en una diversidad gigantesca, porque hay 34 grupos. El Frente Amplio tiene mucho que conversar", agregó.



"Los partidos son herramientas para la política, lo más importante es el país. Que el Uruguay no tenga consecuencias", señaló.