Corea del Norte le hace frente a las nuevas advertencias de Trump

El presidente de EE.UU., Donald Trump, duda que las nuevas sanciones adoptadas por el Consejo de Seguridad de la ONU contra Corea del Norte tengan "algún impacto".



"Creemos que solo es un paso muy pequeño, no un gran asunto. No sé si tiene algún impacto, pero ciertamente fue bueno tener 15 votos a favor", dijo Trump. "Pero dichas sanciones no son nada en comparación con lo que finalmente tendrá que suceder", agregó sin aclarar a qué se refería.



Pero desde la Casa Blanca afirmaron que EE.UU. no descarta una opción militar para detener el programa nuclear norcoreano. "El presidente está comprometido a dar todos los pasos y mantener todas las opciones sobre la mesa para tener una península coreana desnuclearizada", señalaron sus portavoces.



Corea del Norte promete acelerar sus programas militares



Corea del Norte prometió este miércoles acelerar sus programas militares prohibidos en respuesta a las "maléficas" sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU tras su sexto ensayo nuclear.

"La adopción de otra resolución sobre sanciones ilegal y maléfica impulsada por Estados Unidos permite a la RPDC comprobar que el camino que ha elegido adoptar es absolutamente correcto", indicó el ministerio norcoreano de Relaciones Exteriores en un comunicado publicado por la agencia oficial KCNA, refiriéndose al país por las iniciales de su nombre oficial, la República Popular Democrática de Corea.



"La RPDC redoblará sus esfuerzos para aumentar su fuerza con el fin de proteger la soberanía del país y su derecho a la existencia", agregó el ministerio.



El Consejo de Seguridad aprobó por unanimidad el lunes la octava serie de sanciones para presionar a Corea del Norte para que renuncie a sus programas balístico y militar prohibidos.



El texto prevé un embargo sobre las exportaciones de gas hacia Corea del Norte, una limitación de las exportaciones de petróleo y de productos refinados y la prohibición de las exportaciones norcoreanas de textil.



Hace poco más de un mes, el Consejo de Seguridad había aprobado sanciones para privar al régimen norcoreano de un tercio de sus ingresos, esto es, 1.000 millones de dólares anuales (834.800 millones de euros).



El ministerio norcoreano de Relaciones Exteriores consideró que la resolución es "una provocación odiosa que busca privar a Corea del Norte de sus derechos legítimos a la autodefensa y asfixiar su Estado y a su población mediante un bloqueo económico total".



En Seúl, el ministerio de Unificación afirmó, sin embargo, que se trata de la "respuesta más moderada [de Pyongyang]a una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU".