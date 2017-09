Papa Francisco: La humanidad "se hundirá" si no aborda el cambio climático

Limitar el calentamiento global

El Papa Francisco dijo que la reciente serie de huracanes debería llevar a las personas a entender que la humanidad "se hundirá" si no aborda el cambio climático y que la historia juzgará a aquellos que niegan a la ciencia para perseguir sus propias causas."Si no revertimos esto, nos hundiremos", dijo Francisco a periodistas el domingo en el avión que lo llevaba devuelta al Vaticano tras una visita a Colombia. El pontífice apoyó con firmeza el acuerdo del 2015 en París para reducir las emisiones de gases que generan el calentamiento global, del cual Estados Unidos se retiró este año.El Papa hizo las declaraciones en momentos en que la tormenta tropical Irma aún azotaba Florida con fuertes vientos, marejadas y lluvias torrenciales que han dejado a millones de personas sin energía eléctrica y mientras hablaba con periodistas, durante una rueda de prensa en su vuelo a Roma, al final de su visita a Colombia.Francisco fue consultado sobre los recientes huracanes que se han formado en el Atlántico y el Pacífico, entre ellos Irma y Harvey, y se le preguntó si los líderes políticos que no quieren trabajar con otras naciones para limitar el calentamiento global deberían ser moralmente responsables por los efectos futuros sobre el planeta.es causado por la actividad humana, como la quema de combustibles fósiles."Todos nosotros tenemos una responsabilidad, todos nosotros, al final, tendremos una responsabilidad moral. Tenemos que tomarlo con seriedad. No podemos bromear sobre esto (...) Cada persona tiene su responsabilidad, los políticos tienen las suyas", afirmó.Antes de la cumbre del clima en París en el 2015, Francisco escribió una importante encíclica en torno al cuidado del medio ambiente y se mostró a favor de una eliminación gradual de las emisiones de efecto invernadero a fin de controlar el calentamiento global.El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retiró a su país del pacto poco después de visitar el Vaticano en mayo, luego de que la Santa Sede le pidiera permanecer en el acuerdo.Un funcionario del Vaticano dijo en esa oportunidad que la decisión de Estados Unidos era "una bofetada" para el Papa y la Santa Sede.El Papa Francisco dijo que espera que el presidente estadounidense, Donald Trump, reconsidere su decisión de terminar con el programa que protege a inmigrantes indocumentados que llegaron al país siendo niños, afirmando que era importante que los jóvenes tengan raíces."Uno espera que se reconsidere de alguna manera", dijo Francisco el domingo, en respuesta a una pregunta de un periodista en el avión en el que partió de Colombia sobre el programa que comenzó el expresidente Barack Obama y conocido como Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés).El pontífice se refirió al programa y a los problemas de familias inmigrantes en general, añadiendo que quería saber más sobre la decisión de Trump.La medida del presidente días atrás de poner fin al programa de cinco años implementado por el gobierno de Obama dejó a casi 800.000 jóvenes, conocidos como "Dreamers", en la incertidumbre."Al final, los jóvenes sienten que no tienen esperanza. ¿Y quién les roba la esperanza? Las drogas, otras adicciones, los suicidios -los suicidios de jóvenes son muy altos- y esto ocurre cuando son alejados de sus raíces", dijo Francisco."La relación entre un joven y sus raíces es muy importante. Los jóvenes que han sido desarraigados hoy piden ayuda", añadió.Francisco pareció criticar a Trump al decir: "El presidente de Estados Unidos (...) se presenta como un hombre que es provida. Si es un buen provida, entiende que la familia es la cuna de la vida y uno tiene que defender su unidad". Fuente: (Reuters).-