Mujica pidió "dimensionar" la renuncia del vicepresidente uruguayo

Tras la renuncia del vicepresidente uruguayo Raúl Sendic por un caso de corrupción, el ex mandatario José Mujica pidió dimensionar lo ocurrido en su país a través de una comparación., démosle dimensiones a las cosas, por favor", sostuvo Mujica en una entrevista de la cadena uruguaya Monte Carlo."Creo que Uruguay es fundamentalmente sano, lo cual no quiere decir que seamos perfectos, ni pecadores", agregó.De este modo, Mujica hizo alusión a dos imágenes de la corrupción en la región. Por un lado, la imagen de José López, ex secretario de Obras Públicas de Argentina, detenido cuando lanzaba bolsos con millones de dólares a un convento de monjas. Y el otro caso es reciente en Brasil, cuando se encontraron valijas con USD 16 millones en el departamento de un ex ministro de Michel Temer.Raúl Sendic, hijo del líder histórico y fundador de los Tupamaros, Raúl 'Bebe' Sendic (1925-1989), se vio envuelto en una polémica luego de que el semanario local Búsqueda publicara los gastos que realizó con una tarjeta corporativa de la petrolera estatal Ancap, que incluyen compras en tiendas de ropa, de joyas y de electrónica, entre otras.La renuncia de Sendic hizo que la senadora Lucia Topolansky, ex primera dama de Uruguay, quede como sucesora de Tabaré Vázquez. "Topolansky es vieja militante del partido, va a asumir lo que le pida su organización y sus circunstancias", sentenció Mujica.El ex mandatario sostuvo que "no lo sorprendió para nada" la salida del vicepresidente, con quien habla a diario por teléfono, pero pidió calma dentro del gobernante Frente Amplio.