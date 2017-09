Renuncia el vicepresidente de Uruguay en medio de escándalo de corrupción

"Presenté ante el Plenario del Frente Amplio (partido de gobierno), mi renuncia indeclinable a la Vicepresidencia. Se lo comuniqué también al presidente Tabaré Vázquez", anunció Sendic por twitter luego de expresarse ante el máximo órgano partidario.

El presidente Tabaré Vázquez no hizo comentarios por ahora.



Sendic renunció luego de un fallo del Tribunal de Conducta Política (tribunal ético) de su partido, el izquierdista Frente Amplio, que señaló que "el cuadro general que presentan los actos reseñados" del ahora ex vicepresidente "no deja dudas de un modo de proceder inaceptable en la utilización de dineros públicos".



Su actuación "compromete su responsabilidad ética y política, con incumplimiento reiterado de normas de control", señaló el texto.



En un video filmado durante el plenario desarrollado a puertas cerradas este sábado en la sede del partido de gobierno en Montevideo para abordar su caso, Sendic calificó el fallo del tribunal partidario de "desproporcionado", "infundado" y sostuvo que "no hay pruebas" de que haya cometido irregularidades.



"Frente a esa situación, frente a este conjunto de maniobras, de deslealtades" de las que acusa a sus compañeros de partido, Sendic esgrimió: "Vengo (...) a poner a disposición de ustedes la Vicepresidencia, vengo aquí a renunciar a la Vicepresidencia de la República".



Hasta hoy había dicho que no dejaría el cargo y se había defendido alegando -también ante un tribunal de conducta del FA que en un reciente fallo lo halló culpable de faltas éticas- que ha sido objeto de una campaña de desprestigio de partidos de oposición y medios de comunicación de derecha.

De 55 años, Sendic es hijo del fundador de la guerrilla Movimiento de Liberación Nacional MLN-Tupamaros, que actuó en Uruguay en los años 60 y 70. Fue elegido por Vázquez para integrar la fórmula presidencial ganadora en 2014, y asumió en 2015.