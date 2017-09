Ascienden a 58 los muertos tras el terremoto en México

Solidaridad con México en este difícil momento. Acompañamos a los familiares de las víctimas y ofrecemos nuestro apoyo al gobierno. @EPN — Mauricio Macri (@mauriciomacri) 8 de septiembre de 2017

De las víctimas, 45 murieron en Oaxaca, 10 en Chiapas y tres en Tabasco, según informó hoy el coordinador nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente. En tanto, el presidente Enrique Peña Nieto informó que hubo, además, más de 200 heridos.El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, había dicho temprano que a la televisión local que se registraban 23 personas fallecidas de forma preliminar, 17 de ellas tan solo en la localidad de Juchitán de Zaragoza, ubicada en la zona geográfica conocida como el Istmo de Tehuantepec. Poco después, el secretario de Agricultura, José Calzada, dijo que la cifra subió a 25. Por la tarde, a esa cifra se sumaron 20 personas más.En Juchitán "hay casas colapsadas con gente al interior de las mismas", dijo Puente a la cadena Televisa.El vecino estado de Chiapas, en cuya costa fue el epicentro, reportó 10 muertos. Además, hay tres fallecidos, dos menores, en Tabasco, también en el sur, y las autoridades advierten que este número puede aumentar en las próximas horas.Uno de los niños murió al derrumbarse una pared, indicó el gobernador de Tabasco, Arturo Núñez, mientras que el otro era un bebe que murió en un hospital infantil que se quedó sin electricidad, lo que detuvo el respirador del pequeño.El terremoto es el "mayor registrado en el país en los últimos 100 años", dijo el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, en un mensaje televisivo momentos después del movimiento telúrico.El gobierno anunció la suspensión de clases en 11 de los 32 estados del país para evaluar daños en los edificios y varios cuerpos de emergencia se encontraban en zonas costeras para evacuar a la población ante una alerta de tsunami, que fue levantada a media mañana.Pero lo "más importante son las réplicas", subrayó Peña Nieto.Las autoridades alertaron sobre una posible réplica superior a 7 en las próximas horas.El sismo ocurrió a las 23.49 de ayer (1.49 de hoy en la Argentina) con epicentro a 165 kilómetros al oeste de Tapachula, en el estado sureño de Chiapas, a 69,7 kilómetros de profundidad, según el Geológico estadounidense (USGS, por sus siglas en inglés).El pánico se apoderó, de norte a sur, de gran parte de los 120 millones de habitantes del país. Muchos salieron a las calles en pijamas, cargando a sus hijos o a sus mascotas.El movimiento se sintió hasta la Ciudad de México, a más de mil kilómetros del epicentro y con 20 millones de habitantes, aunque no se registraron mayores daños materiales ni víctimas. Guatemala y El Salvador también reportaron haber sentido el temblor. En algunas islas de Galápago, Ecuador, hubo evacuaciones por temor a un tsunami, alerta que fue levantada horas después.El presidente Mauricio expresó hoy su "solidaridad con México" en un mensaje difundido a través de su cuenta oficial en Twitter, en el que señala que desde Argentina "acompañamos a los familiares de las víctimas y ofrecemos nuestro apoyo al Gobierno" de Enrique Peña Nieto.Enel presidente Jimmy Morales señaló que tenía reportes de una persona fallecida en San Marcos. Dijo que había "algunos daños" sin dar más detalles."La casa se movía como chicle, y se fue la luz momentáneamente e internet. Escuchamos que se caían muchas cosas, los animales estaban súper inquietos porque es zona rural y había mucho sonido de sirenas en San Cristóbal", dijo Rodrigo Soberanes, que vive cerca de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas.México está amenazado además por el huracán Katia, de categoría 1, que avanza este viernes por el Golfo de México hacia el estado de Veracruz, en una terrible semana en la que otros dos ciclones, Irma y José, también cruzan el mar Caribe con una estela de muertos y graves daños materiales.El temblor hizo revivir a muchos la pesadilla del sismo de 8,1 grados del 19 de septiembre de 1985 que devastó la ciudad y dejo unos 10.000 muertos."Otro más no, Dios, por favor no", rezaba de rodillas una mujer de unos 60 años.México se ubica entre cinco placas tectónicas, cuyos movimientos convierten al país en uno de los que registra mayor actividad sísmica en el mundo.Tras el sismo de 1985, se endurecieron las reglamentaciones en materia de construcción y los planes de protección civil.