Había más de 16 millones de dólares en vivienda de ex ministro brasilero

Hallan cajas y bolsos con dinero en el departamento de un ex ministro de Temer

La policía brasileña determinó que asciende a unos 51 millones de reales, equivalentes a unos 16,3 millones de dólares, el dinero encontrado en varias valijas y cajas de cartón en un departamento que era usado por el ex ministro de la Secretaría del Gobierno de Michel Temer, Geddel Vieira Lima.El departamento, situado en un barrio de Salvador, capital regional del Estado de Bahía, pertenece a un amigo de Vieira Lima, quien lo cedió al ex ministro para que guardara algunas pertenencias de su padre, ya fallecido, según indicó la policía. Las autoridades explicaron que llegaron a ese departamento gracias a informaciones recogidas en el marco de una investigación sobre corrupción, según las cuales el inmueble era "usado" habitualmente por Vieira Lima para guardar cajas con documentos.Vieira Lima cumple un régimen de prisión domiciliaria en Salvador, acusado de intentos de obstruir la acción de la justicia en investigaciones sobre supuestos desvíos de dinero público. Según la acusación, Vieira Lima realizó supuestas maniobras para dificultar las investigaciones de una trama corrupta enquistada en el banco público Caixa Económica Federal, que al parecer desviaba recursos de un fondo de inversión de esa institución.Vieira Lima, un dirigente que mantiene con el presidente Temer una antigua y estrecha amistad, según consigna la agencia española, ocupó una de las vicepresidencias de la Caixa Económica Federal durante la gestión de la ex presidenta Dilma Rousseff y fue ministro de Integración Nacional entre 2007 y 2010, en el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.El ex operador de Temer renunció en noviembre de 2016 a la Secretaría de Gobierno después de haber sido acusado por el ex ministro de Cultura Marcelo Calero de tráfico de influencias.