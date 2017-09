Internacionales

Hoy celebrará la primera misa

Jueves 7 de Septiembre de 2017

Francisco en Colombia: "No se dejen vencer, no pierdan la esperanza"

Miles de personas salieron a las calles a darle la bienvenida. "Qué viva la paz", gritaban los fieles. "No se dejen vencer, no se dejen engañar, no pierdan la alegría, no pierdan esperanza", les dijo.