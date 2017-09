El Papa Francisco llegó a Colombia y fue recibido por el presidente Santos

El papa Francisco arribó este miércoles a Colombia para una gira de cinco días en la que busca ayudar a sanar las heridas y reconciliar a una nación dividida tras la desactivación del conflicto armado más largo de Latinoamérica.El avión de Alitalia que llevó al Sumo Pontífice a suelo colombiano aterrizó a las 16:10, hora local, en una sección militar del aeropuerto internacional El Dorado, pocos minutos antes de lo previsto por los organizadores. Se creyó que arribaría con retraso debido a que el vuelo debió cambiar de ruta debido a la presencia del letal huracán Irma sobre el Caribe.Se trata de la tercera visita de un papa a la nación sudamericana, luego de los viajes de Pablo VI y Juan Pablo II en 1968 y 1986.Francisco había prometido visitar a Colombia después de que el país lograse poner fin a un conflicto de medio siglo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que costó la vida a más de 220.000 personas y desarraigó a miles.Miles de colombianos se ubicaron a lo largo de la ruta por donde pasará Francisco en el papamóvil después de ser recibido por el presidente Juan Manuel Santos en el aeropuerto."Soy ama de casa. Hemos recorrido como cinco kilómetros", dijo a The Associated Press Gisela Caballero, de 33 años. "Esto es sublime? Sé que nos traerá muchas bendiciones, muchas esperanzas y paz".Otros llegaron a la ruta del paso del Papa para vender gorras, camisetas, llaveros y otros artículos que sirven de recuerdo de la visita del Papa. "Estoy aquí aprovechando la visita del Papa, aunque no creo en la Iglesia", dijo el vendedor ambulante Edgar Prado, de 23 años. "Soy un desempleado".El recorrido de Francisco en el papamóvil será de unos 15 kilómetros y concluirá en la Nunciatura Apostólica, en donde pernoctará durante la visita.