Policía británica: "El nivel de amenaza terrorista será severo por 5 años"

El coordinador nacional de la unidad antiterrorista de la Policía británica, Neil Basu, destacó la creciente amenaza de los yihadistas de origen local que ya no viajan fuera de Inglaterra para unirse al grupo islamista radical Estado Islámico (EI).



Basu advirtió este martes que el nivel de amenaza terrorista continuará siendo "severo" en el Reino Unido por lo menos durante los próximos cinco años.



La policía británica aseguró que la amenaza proviene de una segunda generación más extrema de yihadistas



Durante una conferencia de superintendentes de la policía en Stratford-upon-Avon, al sur de Birmingham, Inglaterra, Basu afirmó que el riesgo que representan los extremistas para el Reino Unido es "una amenaza desconocida en nuestro medio".



Basu argumentó que la segregación de algunas comunidades y la educación no regulada en el Reino Unido son un "caldo de cultivo" para el extremismo, y explicó que la amenaza proviene de una "segunda generación más extrema" de yihadistas, debido a que hay algunos miembros de la sociedad que consideran que el gobierno no entiende su religión y por lo tanto no ven "ningún futuro en Occidente".