Lava Jato: Denunciaron a Lula Da Silva y Dilma Rousseff

El procurador general de Brasil , Rodrigo Janot, denunció anoche a los ex presidentes Luiz Inacio Lula da Silva y Dilma Rousseff (del Partido de los Trabajadores, PT) por el delito de organización delictiva. Se trata de una de las investigaciones abiertas en el Supremo Tribunal Federal (STF) a raíz de la Operación Lava Jato.



También fueron denunciados la senadora Gleisi Hoffmann, presidenta del PT; los ex ministros Antonio Palocci, Guido Mantega y Paulo Bernardo; Edinho Silva, actual prefecto del municipio de Araraquara (en San Pablo), y el ex tesorero del PT Juan Vaccari Neto. Todos tienen algo en común: son dirigentes del PT.



"Al menos desde mediados de 2002 hasta el 12 de mayo de 2016, los denunciados integraron y estructuraron una organización criminal con actuación durante el período en que Lula da Silva y Dilma Rousseff sucesivamente ocuparon la presidencia de la República, para cometer una serie de delitos, en especial contra la administración pública en general", escribió Janot.



Esta es una de las cuatro investigaciones abiertas en el STF para investigar bandas que supuestamente se beneficiaron del esquema de corrupción montado en la compañía estatal Petrobras. Además de los políticos del PT, hay una investigación dirigida a integrantes del Partido Progresista (PP), una enfocada en el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), en relación a la Cámara de Diputados, y otra del mismo partido por el Senado.



Después de ser notificados, los dirigentes del PT tendrán 15 días para ofrecer una respuesta a la denuncia. Janot, que pide la pérdida de los cargos públicos de los apuntados, dejará su cargo el próximo 17.