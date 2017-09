Cierran principal sitio para descargar música de YouTube, ¿quedan alternativas?

El sitio YouTube-MP3.org ya tiene fecha de cierre. La web que permite convertir videos de la plataforma a formato MP3 y descargarlos perdió una batalla legal y dejará de operar.



Se enfocan en una práctica llamada "stream ripping", la acción de obtener datos de una transmisión y copiarlos. Las conversiones tardaban unos pocos minutos y el servicio era gratuito.



Ahora, luego de ir a juicio contra una alianza de grandes discográficas, incluidas Capitol Records, Warner Brothers Records y Sony Music Entertainment, el sitio web accedió a cerrar.



El principal argumento de la acusación consistía en que YouTube-MP3 brindaba acceso a música gratuita y con esto atrajo a millones de usuarios que luego monetizaban mediante avisos publicitarios. Ahora, el sitio accedió entregar su dominio, la dirección web, a una de las discográficas y a su creador, Philip Matesanz, se le prohíbe trabajar en otros proyectos tecnológicos basados en la misma práctica.



Ahora, el "trono" que ocupaba YouTube-MP3 quedó vació y es cuestión de tiempo para que otra página ocupe su lugar. Una búsqueda en Google de los términos "YouTube to MP3" devuelve en la primera página cinco servicios más.



Generar una pista de audio a partir de un video no es difícil y aunque desaparezcan todos los servicios, cualquier puede hacerlo por su cuenta. Uno de los softwares más usados para convertir archivos de un formato a otro es FFmpeg, un códec gratuito que asegura poder trabajar con "cualquier cosa que los humanos y las máquinas hayan creado". Este no es intuitivo, pero es sencillo de aprender y es el que suelen usar las páginas como YouTube-MP3.





Fuente: Infotechnology.com