Colombia: Las FARC se lanzan como partido político

Tras más de medio siglo de lucha como grupo armado, las FARC anunciarán la creación de su partido político en un acto político-cultural en la plaza Bolívar, en el centro histórico de la capital, que contará con la interpretación de artistas de renombre como Totó La Momposina y grupos afines a la organización como los Rebeldes del Sur.



La elección de la plaza Bolívar, donde las FARC realizaron un ataque en 2002 contra la asunción del ex presidente Álvaro Uribe, es todo un símbolo del abandono de la lucha armada y el inicio de la vida política de la antigua guerrilla. Se trata del centro del poder de Colombia, donde se encuentra el Parlamento, la residencia presidencial, el palacio de Justicia, la catedral primada y el municipio de la ciudad.



"Me parece muy acertado hacer la puesta de largo en la Plaza Bolívar (...) Significa una normalización política, ellos tienen el mismo derecho de ocupar un espacio público que el resto de formaciones; otra explicación no sería real", opinó el asesor jurídico de las FARC, el abogado español Enrique Santiago, citado por el diario El País.