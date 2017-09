El secretario de Defensa, James Mattis, confirmó hoy que Estados Unidos enviará más tropas a Afganistán, aunque no precisó cifras, en el marco de la nueva estrategia para el país asiático del presidente Donald Trump, informaron medios estadounidenses.



"Firmé las órdenes" para el envío de más soldados en Afganistán, indicó Mattis a los periodistas que siguen habitualmente las actividades en el Pentágono. No obstante, dijo que no ofrecerá "más detalles" acerca del número exacto hasta que informe al Congreso la próxima semana.



El martes último, el Pentágono elevó la cifra oficial de soldados desplegados en Afganistán a 11.000, frente a los 8.400 reconocidos previamente, como parte de "un nuevo mecanismo de contabilidad" que busca ofrecer más "transparencia".



La decisión de Mattis se produce después de que Trump anunciar el pasado 21 de agosto que Estados Unidos seguirá implicado en la guerra más larga de su historia, que se prolonga ya por casi 16 años, con un aumento no especificado de tropas y sin plazos fijos para su retirada.