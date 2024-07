Nación acreditó 22 residencias de Salud para Entre Ríos

Las acreditaciones obtenidas ponen de relieve el compromiso del Ministerio de Salud de Entre Ríos con la formación médica de excelencia; a la vez que facilita el desarrollo profesional y acceso a oportunidades de especialización avanzada a los profesionales formados en las residencias entrerrianas.



Los principales criterios considerados son el recurso humano de docencia, los programas de formación del equipo docente, el equipamiento para la formación, la actividad de formación (procedimientos, actividades asistenciales, actividades teórico prácticas, los escenarios de aprendizaje, las guardias, rotaciones, entre otros) y la investigación.



En principio, es importante señalar que cada residencia médica debe atravesar dos procesos: inicialmente deben gestionar su reconocimiento y en una instancia posterior pueden recibir la acreditación.



De este modo, 22 residencias distribuidas en diferentes puntos de la provincia ya superaron ambas instancias y se encuentran acreditadas. Asimismo, se debe tener en cuenta que uno de los requisitos es tener residentes todos los años, por lo cual no todas están en condiciones de tramitar la acreditación (ya que algunas son muy nuevas o bien no tienen ingresantes cada año). Reconocimiento Este trámite está dirigido a las residencias de cualquier especialidad y tipo de financiamiento que quieran ser reconocidas e incluidas en el Sistema Nacional de Residencia del Equipo de Salud, y la provincia viene avanzando en la materia desde el año pasado. Es una gestión que se realiza vía online, mediante la presentación de la documentación requerida.



Las residencias que postulan para el reconocimiento son categorizadas en una escala que comprende las categorías A, B (ambas son reconocidas, pero la primera tiene validez por cinco años mientras que la segunda por tres años) y C (las que, por determinadas características, no alcanzan los estándares propuestos por Nación, y pueden volver a solicitar el reconocimiento al año siguiente).



Contar con el reconocimiento permite que los profesionales formados obtengan el certificado de especialista emitido por el Ministerio de Salud de la Nación; y habilita a la institución para ser sede de carreras de especialistas universitarios y optar por ser evaluados externamente para ser acreditados. Acreditación Por su parte, el proceso de acreditación está dirigido a todas las residencias que ya hayan obtenido el reconocimiento y quieran ser evaluadas externamente con el objetivo de acreditar el nivel formativo de excelencia brindado en la institución, basados en los Estándares Nacionales para la Acreditación establecidos por el Ministerio de Salud de la Nación.



En este caso, los establecimientos que postulan para ser acreditados son visitados por representantes de las entidades evaluadoras asignadas para cada institución, quienes determinan si se cumplen los estándares nacionales de acreditación.



Contar con acreditación brinda ventajas como beneficios económicos de becas y financiación para investigación, entre otras. Residencias acreditadas En esta oportunidad, recibieron la categoría A las siguientes residencias.



De Cirugía General y de Medicina General y/o de Familia del hospital Masvernat, de Concordia.



De Medicina General y/o de Familia del hospital Nuestra Señora de Luján, de General Ramírez.



De Medicina General y/o de Familia y de Salud Mental Comunitaria (Risam) del hospital Centenario, de Gualeguaychú.



De Salud Mental Comunitaria (Risam) del Hospital Escuela de Salud Mental, de Paraná.



De Clínica Médica, Emergentología, Medicina General y/o de Familia y de Neurología del Hospital San Martín, de Paraná.



De Cardiología, Clínica Médica, Medicina General y/o de Familia, Nefrología, Tocoginecología y Pediatría del Hospital Justo José de Urquiza, de Concepción del Uruguay.



De Cirugía Infantil, Neonatología, Pediatría, Terapia Intensiva Infantil del Hospital Materno Infantil San Roque, de Paraná.



De Epidemiología del Ministerio de Salud de Entre Ríos.



Por su parte, acreditó la categoría B la residencia de Cardiología del Hospital San Martín, de Paraná.