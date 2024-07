Comenzó la Feria Judicial: el listado completo de autoridades designadas

Este lunes 8 de julio comenzó en toda la provincia la Feria Judicial que se extenderá hasta el 19 de ese mes.

Cesarán en ese lapso las actividades ordinarias del Poder Judicial de Entre Ríos. Pero los casos de urgencia serán atendidos por integrantes de la magistratura, del funcionariado, empleados y empleadas que prestarán servicio durante toda la mañana, en el habitual horario de 7 a 13. Además, se podrán efectuar consultas telefónicas gratuitas a través de la línea de alcance nacional para atención ciudadana: 0800-444-6372.



El STJ, junto a la Procuración y la Defensoría General de la Provincia -teniendo en cuenta las presentaciones y propuestas recibidas-, dispusieron que serán responsables del servicio de justicia en Entre Ríos durante el receso las siguientes autoridades: Superior Tribunal de Justicia: Presidenta:



María Gabriela Lopez Arango -del 8 al 13.7.2024

Claudia Mónica Mizawak -del 14 al 19.7.2024







Vocales:



María Fernanda Miotti -del 8 al 13.7.2024

Norma Viviana Ceballos -del 8 al 13.7.2024

Miguel Angel Giorgio -del 14 al 19.7.2024

Guillermo Leopoldo Federik -del 14 al 19.7.2024







Secretarias del Superior Tribunal de Justicia:



Esteban Simon -del 8 al 13.7.2024

María Fernanda Baima -del 14 al 19.7.2024







Procuración General:



Leandro Dato -8 al 13.7.2024

Mónica Carmona -del 14 al 19.7.2024







Defensoría General:

-en materia Civil y Superintendencia General:



Carolina Suarez Schumacher -del 8 al 14.7.2024

Arnoldo C. C. Lobbosco -del 15 al 19.7.2024





-en materia Penal:

Romina Cian -del 8 al 11.7.2024

Juan Carlín -del 8 al 11.7.2024

Fernando Callejo -del 12 al 13.7.2024

Rodrigo Juarez -del 12 al 13.7.2024

Gaspar Ignacio Reca Rios -del 14 al 19.7.2024





Equipos Técnicos Interdisciplinarios del Ministerio Público de la Defensa, con afectación prioritaria para el desempeño de funciones en las Defensorías Penales, con asiento en la jurisdicción de Paraná:



Ps. Aranzazu Ormache -del 08 al 10.7.2024







Registro único de aspirantes a guarda con fines adoptivos (RUAER):



María Silvana Spais -del 17 al 19.7.2024







Equipos técnicos:

Jurisdicción Paraná:



Lic. María Virginia Vizgarra -del 8 al 19.7.2024

Lic. Sabrina Aiello -del 8 al 14.7.2024

Lic. Victoria Blum -del 15 al 19.7.2024

Lic. Belen Osorio -del 17 al 19.7.2024

Lic. Alicia Keiner del -8 al 19.7.2024







Órgano de revisión en salud mental Entre Ríos (ORSMER):

Lic. T.S. Luisina Franco Mangioni -del 08 al 19.7.2024

Ps. Javier Armando Schubert -del 08 al 19.7.2024

Psiq. Gervasio Anzola -del 08 al 19.7.2024







Coordinación Equipos técnicos:

Lic. Alejo Amadeo De Zan -del 8 al 14.7.2024







Servicio de Información y Comunicación (0343 4206156):

Martín Fabre -del 8 al 13.7.2024

Carolina Bonino -del 14 al 19.7.2024







PARANÁ







Vocales del Tribunal de Juicio y Apelaciones:

Alejadro Joel Cánepa -del 8 al 12.7.2024

Matilde Federik -del 13 al 19.7.2024







Juezas y jueces en materia Penal y Penal de Menores:

Julián Carlos Vergara -del 8 al 10.7.2024

Marina Electra Barbagelata -del 11 al 13.7.2024

José Eduardo Ruhl -del 14 al 16.7.2024

Susana María Paola Firpo -del 17 al 19.7.2024







Jueces y jueza de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad:

Pablo Zoff -del 8 al 12.7.2024

José Eduardo Ruhl -el 13.7.2024

Cecilia Beatriz Bértora -del 14 al 19.7.2024







Juez y jueza en materia Civil y Comercial, Laboral y de Paz de Paraná, Crespo, Cerrito, Hasenkamp, Hernandarias, María Grande, Viale, Pueblo Brugo, Seguí, Villa Urquiza, Oro Verde y San Benito:

Ignacio Martín Basaldúa -del 8 al 13.7.2024

María Gabriela López Arango -del 14 al 19.7.2024







Juezas de Familia:

Rosario Moritán -del 8 al 13.7.2024

Claudia Elena Lafferriere -del 14 al 19.7.2024







Médicos y médica de Tribunales con competencia en Paraná, La Paz, Diamante, Victoria y Nogoyá:

Luis Leonardo Moyano -del 8 al 13.7.2024

Maximiliano Siromski -del 8 al 13.7.2024

Lilian Inés Pereyra -del 14 al 19.7.2024

Juan Pablo Bertozzi -del 14 al 19.7.2024







Fiscalía de Coordinación:

Leandro Dato -del 14 al 19.7.2024







Unidad Fiscal de Atención Primaria:

Carolina Guzman -del 8 al 14.7.2024

Jimena Ballesteros -del 15 al 19.7.2024







Unidad Fiscal de Violencia de Género y Abuso Sexual:

Constanza Bessa -del 8 al 10.7.2024

Florencia Acuaña -del 8 al 12.7.2024

Fernanda Ruffatti -del 8 al 12.7.2024

Bruno Gambino -del 11 al 17.7.2024

Franco Bongiovanni -del 15 al 19.7.2024

Eugenia Shmith -del 17 al 19.7.2024

Maria Delia Ramirez Carponi -del 17 al 19.7.2024







Sub Unidad Fiscal de Niños y Adolescentes:

Maria del Huerto Felgueres -del 8 al 11.7.2024

Clarisa Aiello -del 12 al 16.7.2024

Emelia Obradovich -del 17 al 19.7.2024







Unidad Fiscal de Delitos Complejos:

Juan Francisco Ramírez Montrull -del 8 al 9.7.2024

Patricia Yedro -el 10.7.2024

Mariano Budasoff -del 11 al 13.7.2024

Laureano Dato -del 14 al 16.7.2024

Patricia Yedro -del 17 al 18.7.2024

Paola Farino -del 19.7.2024







Unidad Fiscal de Investigación y Litigación:

Juan Manuel Pereyra -del 8 al 9.7.2024

Eric Zenklusen -del 9 al 12.7.2024

Mercedes Nin -del 12 al 15.7.2024

Cristian Giunta -del 15 al 18.7.2024

Melisa Saint Paul -del 18 al 19.7.2024







Unidad Especializada:

Santiago Alfieri -del 8 al 12.7.2024

Sofía Patat -del 15 al 19.7.2024







Defensorías Públicas:

-en materia Civil:

Carolina Suarez Schumacher -del 8 al 14.7.2024

Arnoldo C. C. Lobbosco -del 15 al 19.7.2024







-en materia Penal:

-Litigación:

Romina Cian -del 8 al 11.7.2024

Juan Carlín -del 8 al 11.7.2024

Fernando Callejo -del 12 al 18.7.2024

Rodrigo Juarez -del 12 al 18.7.2024

Mariana Montefiori el 19.7.2024

Antonella Manfredi el 19.7.2024







-Género:

Jorge Sueldo -del 8 al 14.7.2024

Fabricio Patat -del 15 al 19.7.2024







-en materia Penal de Niñas, Niños y Adolescentes:

Juan Ignacio Barrandeguy -del 8 al 9.7.2024

Susana M. Carnero -del 10 al 11.7.2024

María Laura Mendoza Lopez -del 12 al 16.7.2024

Susana M. Carnero -del 17 al 19.7.2024







-en materia de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad:

Ignacio José Mullor -del 8 al 10.7.2024

Paula Montefiori -del 11 al 13.7.2024

Gaspar Ignacio Reca Rios (subroga) -del 14 al 19.7.2024







Unidad de Letrados en Procesos de Salud Mental -con competencia en Paraná, Diamante, Nogoyá, Victoria, La Paz y Feliciano-:

María Jose Butus -del 8 al 12.7.2024

Marta Laura Taleb -del 8 al 13.7.2024

Carina Galizzi -del 14 al 19.7.2024







Dispositivo de entrevista testimonial video grabada (DETVG):

Lic. Gabriela Benitez -del 8 al 10.7.2024

Lic. María Noe Urcola -del 11 al 14.7.2024

Lic. María Patricia Pintos -del 15 al 19.7.2024







CONCEPCIÓN DEL URUGUAY







Vocales del Tribunal de Juicio y Apelaciones:

Nicolás José Gazali -del 8 al 13.7.2024

Fernando José Martinez Uncal -del 14 al 19.7.2024







Jueces en materia Civil, Comercial, Laboral, de Familia y de Paz de Concepción del Uruguay, Basavilbaso, Caseros, Villa Mantero y Estación Urquiza:

Gustavo Amilcar Vales -del 8 al 13.7.2024

Juan José Ardoy -del 14 al 19.7.2024







Jueza y juez en materia Penal:

Alejandrina Liliana Herrero -del 8 al 13.7.2024

Gustavo Ariel Díaz -del 14 al 19.7.2024







Fiscal de Cámara:

Fernando Lombardi -del 8 al 19.7.2024







Agentes Fiscales y Fiscales Auxiliares:

Gabriela Seró -del 8 al 10.7.2024

Albertina Chichi -del 9 al 16.7.2024

Eduardo Santo -del 14 al 19.7.2024

Lara Plescia -del 8 al 10.7.2024

María Becker -del 9 al 16.7.2024

Juan Pablo Gile -del 16 al 19.7.2024







Defensorías Públicas:

-en materia Penal:

Romina A. Pino -del 8 al 11.7.2024

Sebastián Arrechea -del 12 al 15.7.2024

Valeria M. Irel -del 16 al 19.7.2024







-en materia penal de Niños, Niñas y Adolescentes:

Gustavo de Barruel Saint Pons -del 8 al 14.7.2024

Betiana Céparo (subroga por personas menores de edad víctimas de abuso y/o

Lesiones) -del 15 al 19.7.2024

Sebastián Arrechea (subroga como defensor de personas menores de edad en conflicto con la ley penal) -el 15.7.2024

Valeria Irel (subroga como defensora de personas menores de edad en conflicto con la ley penal) -del 16 al 19.7.2024







-en materia Civil:

Alejandro J. Bulay -del 8 al 13.7.2024

Betiana C. Céparo -del 14 al 19.7.32024







Equipos técnicos:

Equipo Técnico jurisdicción Gualeguaychú (subroga) -del 8 13.7.2024

Lic. Cecilia Bonnin -del 14 al 19.7.2024







Unidad de Letrados en Procesos de Salud Mental –Uruguay, Colón, Villaguay y Rosario del Tala-:

Federico Martinez -del 8 al 13.7.2024

Ludmila Euler -del 14 al 19.7.2024







Dispositivo de entrevista testimonial video grabada (DETVG):

Lic. Rafael Chappuis – del 8 al 13.7.2024

Lic. Cecilia Patricia Bonnin -del 14 al 19.7.2024







CONCORDIA







Vocales del Tribunal de Juicio y Apelaciones:

Aníbal Lafourcade -del 8 al 13.7.2024

María del Luján Giorgio -del 14 al 19.7.2024







Jueces en materia Civil, Comercial, Laboral y de Paz, de Concordia, General Campos y Estancia Grande:

Gabriel Belen -del 8 al 13.7.2024

Justo José de Urquiza -del 14 al 19.7.2024







Jueces en materia Penal:

Edwin Ives Leonardo Bastian -del 8 al 13.7.2024

Francisco Rafael Ledesma -del 14 al 19.7.2024







Jueces en materia de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad:

Mario Andrés Figueroa -del 8 al 13.7.2024

Edwin Ives Leonardo Bastian -del 14 al 19.7.2024







Juez y jueza de Familia y Penal de Niños, Niñas y Adolescentes:

Raúl Eduardo Tomaselli -del 8 al 13.7.2024

Delfina Geist -del 14 al 19.7.2024







Médicos de Tribunales con competencia en Concordia, Federal, Federación, Chajarí, Feliciano y San Salvador:

Leonardo Javier Sosa Canale -del 8 al 13.7.2024

Gustavo López Lallana -del 14 al 19.7.2024







Fiscal General de Coordinación:

José D. Costa -del 8 al 14.7.2024







Agentes Fiscales y Fiscales Auxiliares:

José E. Arias -del 8 al 10.7.2024

Macarena Mondragon Pafundi -del 8 al 10.7.2024

Martín Nuñez -del 11 al 17.7.2024

Natalia Conti -del 11 al 17.7.2024

Mariana Elias -del 15 al 19.7.2024

Mauricio Guerrero -del 18 al 19.7.2024

Jesús Peyano Amaya -del 18 al 19.7.2024

Mauro Jaume Blanco -del 8 al 14.7.2024

Juan Pablo De Giambatista -del 14 al 19.7.2024







Secretaría de Coordinación UFI:

M. Silvana Mactavish -del 8 al 19.7.2024







Defensorías Públicas:

-en materia Civil:

Alfredo Russo -del 8 al 13.7.2024

Miriam F. Larcca -del 14 al 19.7.2024







-en materia Penal:

Magdalena Vedoya -del 8 al 13.7.2024

Eduardo Garay -del 8 al 13.7.2024

José Luis Legarreta -del 14 al 19.7.2024

Joaquín Garaycoechea -del 14 al 19.7.2024







-en materia penal de Niños, Niñas y Adolescentes:

Luciana Cometti -del 8 al 14.7.2024

Darío Andrioli -del 15 al 19.7.2024







Equipos técnicos:

Lic. Maria Gabriela Leiva -del 8 al 14.7.2024

Lic. Julia Russo -del 8 al 10.7.2024 y del 12 al 19.72024







Unidad de Letrados en Procesos de Salud Mental – con competencia en Concordia, San Salvador, Chajarí, Federación y Federal-:

Mercedes Iturburu -del 8 al 13.7.2024

Federico Martinez -del 14 al 19.7.2024







Dispositivo de entrevista testimonial video grabada (DETVG):

Lic. Adrián Novkovic del 8 al 13.7.2024

Lic. Lucrecia Saez -del 14 al 19.7.2024







GUALEGUAY







Vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones:

Darío Ernesto Crespo -del 8 al 19.7.2024







Jueza en materia Civil, Comercial, Laboral, de Familia y de Paz de Gualeguay y Galarza:

Rosa María Fernandez Campasso -del 8 al 19.7.2024







Juez en materia Penal:

Sebastián Elal -del 8 al 19.7.2024







Agentes Fiscales y Fiscales auxiliares:

Fernando Rene Martinez -del 8 al 14.7.2024

Rodrigo Molina -del 15 al 19.7.2024

Josefina Beheran -del 16 al 19.7.2024







Fiscal coordinador:

Jorge Gamal Taleb -del 8 al 14.7.2024







Defensorías Públicas:

-en materia Civil:

Susana Alarcon -del 8 al 13.7.2024

Agustina Quattrochi -del 14 al 19.7.2024







-en materia Penal:

Susana Alarcón -del 8 al 13.7.2024

Agustina Quattrochi -del 14 al 19.7.2024







GUALEGUAYCHÚ







Vocales del Tribunal de Juicio y Apelaciones:

Arturo Exequiel Dumon -del 8 al 13.7.2024

Mauricio Daniel Derudi -del 14 al 19.7.2024







Juez en materia Civil, Comercial, Laboral, Familia y de Paz de Gualeguaychú, Urdinarrain y Larroque:

Agustín Dellazuana -del 8 al 19.7.2024







Jueces en materia Penal y Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad:

Tobías José Podestá -del 8 al 13.7.2024

Ignacio Boris Nicolás Telenta -del 14 al 19.7.2024







Agentes Fiscales y Fiscales Auxiliares:

Martina Cedres -del 8 al 14.7.2024

Natalia Bartolo -del 15 al 19.7.2024

Alejandra Montiel -del 8 al 14.7.2024

Martín Gil -del 15 al 19.7.2024







Defensorías Públicas:

-en materia Penal:

Martín Clapier -del 8 al 13.7.2024

Pablo Ledesma -del 14 al 19.7.2024







-en materia Civil:

Pablo O. Pattini -del 8 al 13.7.2024

Ricardo Nelson Golly -del 14 al 19.7.2024







-en materia Penal de niños, niñas y adolescentes:

Gabriela Urrels -del 8 al 11.7.2024

Martín Clapier (subroga) -del 12 al 13.7.2024

Pablo Ledesma (subroga) -del 14 al 19.7.2024







Equipos técnicos:

Lic. Paula Alá -del 8 al 13.7.2024

Lic. Paola Leites -del 14 al 19.7.2024







Unidad de Letrados en Procesos de Salud Mental -Gualeguaychú, Gualeguay e Islas

del Ibicuy-:

Federico Martinez -del 8 al 19.7.2024







Dispositivo de entrevista testimonial video grabada (DETVG):

Lic. Valeria Massuh -del 8 al 13.7.2024

Lic. Fernanda Beorda -del 14 al 18.7.2024

Lic. Paola Leites el 19.7.2024







LA PAZ







Jueces en materia Penal, Civil, Comercial, Laboral, de Familia y de Paz de La Paz, Bovril, Alcaraz y Santa Elena:

Raúl Damir Flores -del 8 al 13.7.2024

Walter Daniel Carballo -del 14 al 19.7.2024







Agentes Fiscales y Fiscales Auxiliares:

Martín Millan -del 8 al 12.7.2024

Valentina Ayala -del 11 al 15.7.2024

Facundo Barbosa -del 15 al 19.7.2024







Defensorías Públicas:

Nadia C. Musante -del 8 al 11.7.2024

Ezequiel E. Baldini -del 12 al 15.7.2024

Natalia Cabrera -del 16 al 19.7.2024







Equipos técnicos:

Subroga el Equipo Técnico de vinculación jurisdicción Paraná -del 8 al 19.7.2024







FELICIANO







Jueces en materia Penal, Civil, Laboral, Familia, Menores y de Paz:

Carlos Andrés Pellichero -del 8 al 13.7.2024

Emir Gabriel Artero -del 14 al 19.7.2024







Agentes Fiscales:

Virginia Reato -del 8 al 13.7.2024

Pedro Frontan Canteros -del 14 al 19.7.2024







Defensoría Pública:

Silvina Claudia García -del 8 al 19.7.2024







NOGOYÁ







Jueza en lo Penal, Civil, Comercial, Laboral, de Familia y de Paz, de Nogoyá, Hernández, Aranguren y Lucas González:

María Gabriela Tepsich -del 8 al 19.7.2024







Agentes Fiscales:

Maite Burruchaga -del 8 al 19.7.2024

Georgina del Carmen Moreira Savino -del 8 al 13.7.2024







Defensoría Pública:

María Andrea Cavagna -del 8 al 19.7.2024







VICTORIA







Jueces en materia Penal, Civil, Comercial, Laboral, de Familia y de Paz:

José Alejandro Calleja -del 8 al 13.7.2024

Luis Francisco Marquez Chada -del 14 al 19.7.2024







Agentes Fiscales y Fiscales Auxiliares:

Iván Yedro -del 8 al 14.7.2024

Eduardo Guaita -del 15 al 19.7.2024

Flavia Villanueva -del 8 al 13.7.2024

Martín Vechetti -del 14 al 19.7.2024







Defensoría Pública:

Marcelo S. Balbi -del 8 al 19.7.2024







VILLAGUAY







Jueza y juez en materia Penal, Civil, Comercial, Laboral, de Familia y de Paz, de Villaguay, Villa Clara y Villa Gobernador Domínguez:

Nadia Paola Benedetti -del 8 al 13.7.2024

Santiago César Petit -del 14 al 19.7.2024







Agentes Fiscales:

Catalina Mir -del 8 al 11.7.2024

Virginia Dropsi -del 10 al 17.7.2024

Mauro R. Quirolo -del 17 al 19.7.2024







Defensorías Públicas:

Luciana Parravicini -del 8 al 13.7.2024

María Victoria Federik -del 14 al 19.7.2024







Equipos técnicos:

Lic. Ayelen Constantin -del 8 al 10.7.2024

Subroga el Equipo Técnico de vinculación jurisdicción Paraná -del 11 al 19.7.2024







ROSARIO DEL TALA







Jueza y juez en materia Penal, Civil, Comercial, Laboral, de Familia y de Paz, de Rosario del Tala, Maciá y Mansilla:

Silvina Graciela Cabrera -del 8 al 13.7.2024

Paulo Humberto Tamaño -del 14 al 19.7.2024







Agente Fiscal y Fiscal Auxiliar:

Sergio P. Salisky -del 8 al 13.7.2024

Emilce P. Reynoso -del 14 al 19.7.2024







Defensorías Públicas:

Gisela Mernes -del 8 al 13.7.2024

Debora Vanesa Cosatti -del 14 al 19.7.2024







DIAMANTE







Juez en materia Penal, Civil, Comercial, Laboral, de Familia y de Paz, de Diamante y General Ramírez y Villa Libertador San Martín:

Manuel Alejandro Re -del 8 al 19.7.2024







Agentes Fiscales y Fiscales Auxiliares:

Gilberto D. Robledo -del 8 al 11.7.2024

Romina Vanesa Blasich -del 12 al 15.7.2024

Micaela Calgaro -del 16 al 19.7.2024







Defensoría Pública:

Ana Laura Pedemonte -del 8 al 19.7.2024







FEDERACIÓN







Jueces en materia Penal, Civil, Comercial, Laboral, de Familia y de Paz:

Sergio Rubén Rondoni Caffa -del 8 al 13.7.2024

Juan Ángel Forneron -del 14 al 19.7.2024







Agentes Fiscales y Fiscales Auxiliares:

Fanny Teresa Kern -del 8 al 13.7.2024

María J. Penon Busaniche -del 14 al 19.7.2024







Defensoría Pública:

Juan José María Giorgio -del 8 al 19.7.2024







COLÓN







Jueces en materia Penal, Civil, Comercial, Laboral, de Familia y de Paz de Colón, Villa Elisa, San José y Ubajay:

Arieto Alejandro Ottogalli -del 8 al 13.7.2024

Sebastián Manuel Gianello -del 14 al 19.7.2024







Agentes Fiscales y Fiscales Auxiliares:

Alejandro Perroud -del 8 al 14.7.2024

Micaela Di Pretoro -del 15 al 19.7.2024







Defensorías Públicas:

Nicolas E. Bruno -del 8 al 14.7.2024

Gustavo A. Goyeneche -del 15 al 19.7.2024







FEDERAL



Jueza y juez en materia Penal, Civil, Comercial, Laboral, de Familia y de Paz, de Federal y Sauce de Luna:

María Lucrecia Froschauer -del 8 al 13.7.2024

Omar Javier Ovando -del 14 al 19.7.2024







Agentes Fiscales:

Tomás Tscherning -del 8 al 13.7.2024

Eugenia Molina -del 14 al 19.7.2024







Defensorías Públicas:

María del Carmen Molares -del 8 al 13.7.2024

José Mandil -del 14 al 19.7.2024







SAN SALVADOR







Juezas en materia Civil y Comercial, Laboral, Familia y de Paz:

Celina Teresita Salina Rey -del 8 al 13.7.2024

María Dinora Moulins -del 14 al 19.7.2024







Agentes Fiscales:

María Agustina Sole -del 8 al 13.7.2024

Fernando Maximiliano Mendez -del 14 al 19.7.2024







Defensorías Públicas:

María Rosa Corsini (multifuero) -del 8 al 14.7.2024

Miriam F. Larocca (subroga en materia civil) -del 15 al 19.7.2024

José Legarreta (subroga en materia penal) -del 15 al 19.7.2024

Dario Andrioli (subroga en materia penal de niños, niñas y adolescentes) -del 15 al 19.7.2024







CHAJARÍ







Jueces en materia Penal, Civil, Comercial, Laboral, de Familia y de Paz, de Chajarí y San Jaime de la Frontera:

Darío Guillermo Mautone -del 8 al 13.7.2024

Mariano Luis Velasco -del 14 al 19.7.2024







Agentes Fiscales:

María Dalia Verdura -del 8 al 13.7.2024

Bruno G. Monzon -del 14 al 19.7.2024







Defensorías Públicas:

Carolina Ezpeleta -del 8 al 13.7.2024

Guillermo Nuñez -del 14 al 19.7.2024







VILLA PARANACITO







Juez y jueza en materia Civil y Comercial, Laboral y de Paz de Villa Paranacito, Ceibas e Ibicuy:

Agustín Adolfo Weimberg -del 8 al 13.7.2024

Daniela Edith Zuluaga -del 14 al 19.7.2024







Fiscales:

Alejandra Montiel -del 8 al 19.7.2024

Martín Gil -del 8 al 19.7.2024

Gastón Popelka -del 14 al 19.7.2024







Defensorías Públicas:

Lautaro Boladeres (multifuero) -del 14 al 19.7.2024

Martin Clapier (subroga en materia penal) -del 8 al 13.7.2024

Ricardo N. Golly (subroga en materia civil) -del 8 al 13.7.2024