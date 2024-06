El Museo de Casa de Gobierno organiza charlas para estudiantes

Con el fin de interesar y promover la lectura y la escritura en los jóvenes, el Museo Casa de Gobierno, organismo dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, invitó a la escritora paranaense Fernanda Rivero a participar de un encuentro destinado a estudiantes de la escuela secundaria.



"Escribir sobre lo local" fue el título de la actividad que se desarrolló el 13 de junio, Día del Escritor, y que tuvo el fin de generar un diálogo entre los estudiantes, los mediadores culturales y los escritores locales sobre los procesos creativos de escritura.



En el inicio de la charla se explicó que además del Día del Escritor, junio concentra otras fechas relacionadas. Por esa razón la propuesta contempló también las conmemoraciones del libro, el 15 de junio, y del periodista, el 7 de este mes. Participaron de la charla unos 40 estudiantes de 2º año de la Escuela Nº 54 "Jorge Luis Borges junto a sus docentes. Los jóvenes, de entre 13 y 14 años, conversaron e intercambiaron consultas con la escritora y periodista. La invitada se refirió a sus comienzos en la escritura, y los distintos proyectos de los que fue parte como en el caso de Revista Marga, publicación mensual de distribución gratuita que se proponía visibilizar historias de vida de mujeres entrerrianas. Contó también sobre su trabajo en el campo del periodismo de investigación y mencionó sus dos libros: "Julia Isla, la historia de una madre ante el femicidio de su hija" y su segunda obra "Julieta Riera, lo que no pude decir", publicados por Ana Editorial. En la actualidad, encabeza también el proyecto periodístico El Telégrafo de Entre Ríos, de reciente lanzamiento.



Rivero invitó también a los jóvenes a hacer preguntas sobre el oficio. Algunas de las inquietudes fueron cómo y por qué escribir sobre historias de mujeres y qué otra actividad haría si no fuera escritora y periodista. De la mano del equipo de mediadores, la conversación derivó en distintos aspectos como por ejemplo la invitación a conocer otras instituciones de la ciudad que se dedican a fomentar la escritura y gestionan concursos como el caso de la Editorial y la Biblioteca de la provincia, y la Biblioteca Popular.



Conocer un museo

Félix Romero, docente de Ciencias Sociales, acompañante del contingente, explicó que "la idea de la visita era conocer Casa de Gobierno porque queremos reforzar conocimientos respecto a la división de poderes del Estado y conocer las autoridades que se desempeñan". El docente valoró el concepto que encara el museo en relación no solo a exponer objetos, sino también la realización de actividades como las charlas que "también promueven la cultura".



Homenaje a Manuel Belgrano

El Museo de Casa de Gobierno organiza una charla en homenaje a Manuel Belgrano y tendrá a estudiantes de Paraná como protagonistas. Será el martes 18 a las 8.30. Se trata de un recorrido a través de los retratos del prócer y el misterio acerca de quién los pintó, dónde y por qué. La iniciativa propone descubrir junto a los estudiantes su perfil, información y detalles a través de la pintura y la escultura. Participarán alumnos de la Escuela N° 5 Manuel Belgrano de Paraná.



El Museo funciona en la Casa Gris de la provincia, en Paraná, de 7 a 14. Para más información o solicitud de turno para visitas guiadas, las personas interesadas pueden llamar al 343- 4840294.