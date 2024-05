Alumnos de escuela técnica de Colón construyeron y donaron una silla postural

Esta silla resulta de suma utilidad dado que tiene la función de ayudar a que niños con discapacidad motriz puedan sentarse.



El profesor Nicolás Lascano, el jefe de Taller, precisó que la silla fue creada como modelo en una jornada taller para la construcción de sillas de ruedas y posturales, que la escuela fue anfitriona y que involucró a otras instituciones de la provincia.



Ahora realizaron un convenio con el Centro Terapéutico El Solar de Colón, que tiene una Fundación Le Ralos, a través del cual se le entregó a una familia "una silla que solicitaba para su hijo". En ese marco, valoró que "los artífices de estas obras son los alumnos y los profes".



Seguir trabajando



Adelantó que ahora con la Fundación Le Ralos pensamos seguir haciendo sillas y para eso, "ellos nos darán los materiales porque nosotros no tenemos de dónde sacarlo; el laminado, el multilaminado de las maderas, la bulonería, los apoyos, los respaldos, las cintas, rueditas, para poder seguir haciendo al menos tres o cuatro por año".





El profesor mencionó además que acordaron con las profesionales del Centro Terapéutico para que vayan a la escuela, hablen con los chicos y con los profes, así tenemos más herramientas para poder trabajar. Resaltó que "es emocionante ver como los chicos se sensibilizan con el trabajo para con la comunidad y para con sus pares que tienen alguna discapacidad". "Es muy gratificante ver en los chicos el valor de pertenencia por las cosas que ellos mismos hacen y diseñan, beneficiando a quien lo necesita, y para lo cual participan distintas áreas de la escuela".



Precisó que a través de un programa de INET, adquirieron el año pasado un router CMC de cuarta placa de MDF, con la finalidad del router además de tecnificar, digitalizar la carpintería que es un oficio que se va perdiendo, la del carpintero ebanista. "Ahora con ese router y con la Fundación pensamos ponerlo en marcha con un par de sillas posturales para ellos", puntualizó, tras agregar que el proyecto incluye a otras instituciones de la ciudad que trabajan con personas con discapacidad o adultos mayores, con quienes ya vienen trabajando. "Es primordial aplicar los conocimientos y aprendizajes adquiridos por los alumnos en las aulas y talleres", puntualizó.



El docente dijo que "siempre nos mantenernos ocupados para que los chicos vean que la escuela no sólo es escuela y nada más; sino que los talleres también tienen vínculo con el mundo de la sociedad, con el trabajo. Por eso hacemos trabajos para distintas entidades públicas, a quienes no les cobramos, sólo les pedimos que nos den los materiales para que podamos hacer esos trabajos y algunos insumos".



Recordó que al hospital le hicieron los biombos, y apuntó: "No me imagino un taller que sea dado por láminas, por infogramas, ni por simulador 3D. "Los chicos tienen que trabajar en talleres, con materiales para aprender", finalizó.