Inauguraron la sede del Museo Policial en Paraná; el acto y corte de cintas –que se concretó el jueves- fue presidido por el Ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia; y el Jefe de Policía de la Provincia, Comisario Claudio Omar González; también participó la plana mayor de la fuerza y el secretario de Cultura de Entre Ríos, Fabián Reato. La cita fue frente a la antigua casona que se encuentra ubicada en Laprida 460. Cabe destacar que en diciembre de 2019 el edificio entró en obras por refacciones.En el marco de un clima de celebración, participó también el Escuadrón de Dragones de la Muerte, la Guardia de Honor del General Urquiza, y el Bandín Histórico de la Policía de Entre Ríos. También estuvieron presentes legisladores provinciales, representantes del Consejo General de Educación, el ex secretario de Cultura, Roberto Romani, directores de Museos de la ciudad de Paraná y el equipo de trabajo de la Secretaría de Cultura."Estamos muy contentos de poder volver a abrir las puertas del Museo de nuestra querida Policía de Entre Ríos. Es un espacio que reúne objetos históricos de la Fuerza y de nuestra provincia", sostuvo el ministro Roncaglia.Con motivo de la celebración de reapertura, tomó la palabra Romani y contó a los presentes: "El 30 de noviembre de 2011 se inauguró este espacio formalmente. Lamentablemente, al tiempo, una falla en el terreno provocó estragos en el edificio y fue imposible seguir abriendo las puertas de la institución en este lugar. Temporariamente, la rica historia de la Policía se exilió a la Escuela de Oficiales de Dr. Salvador Maciá, hasta que -otra vez- el esfuerzo de los hombres y la decisión del Sr Jefe de Policía concretó la puesta en marcha, e hizo que estemos hoy inaugurando la puesta en valor de esta casa".Seguidamente, agregó que "en cada rincón de esta casa, se cuenta su historia y resguarda una cantidad de elementos que reflejan -a cada instante- lo que fueron las luchas de la Policía, un orgullo de los entrerrianos. Un mundo maravilloso está sintetizado en las paredes". Antes de despedirse, no olvidó mencionar a dos grandes artistas entrerrianos vinculados a la fuerza: Linares Cardozo y José Arevalo.A su turno, el secretario de Cultura, Fabián Reato, agradeció al Ministro, al Jefe de la Policía, y también por la invitación. Dijo: "Sabemos que durante muchos años este museo fue un gran anhelo de la fuerza que ahora vuelve a abrir sus puertas a toda la comunidad. Desde la Secretaría nos comprometemos a seguir acompañando e integrando este museo a la red de museos de la ciudad y la provincia".Y agregó: "Es nuestro objetivo que los museos no sean un lugar donde se congela el pasado sino, por el contrario, un lugar donde se produce conocimiento, acciones y se crea un vínculo vivo con la comunidad. En este caso, consideramos que no solo resume y reúne elementos de la historia de la fuerza, sino también de la historia de la provincia".Por fuera de micrófono también, Carlos Iriarte, director General de Museos y Patrimonio de la Secretaría de Cultura reforzó la idea del secretario y subrayó que la idea es poder "trabajar en conjunto con el Museo de Casa de Gobierno, ya que en esta institución se aborda todo lo referido al poder Ejecutivo provincial y uno de los aspectos se relaciona con la seguridad".A continuación, las autoridades fueron invitadas a una bendición religiosa del inmueble, corte de cintas y descubrimiento de placas.En el marco de un clima de celebración, participó también el Escuadrón de Dragones de la Muerte, la Guardia de Honor del Gral. Urquiza, y el Bandín Histórico de la Policía de Entre Ríos, quien brindó a todos los presentes un animado número artístico.El lugar donde se emplaza el museo es una casa centenaria que desde 1960 es propiedad de la Policía de Entre Ríos. Rescatado el valor arquitectónico del edificio, el museo dispone de tres salones de exhibición, un patio interno y una galería.La comunidad podrá disfrutar nuevamente del acervo de réplicas de los uniformes, entre los que destacan aquellos usados por los Dragones de la Muerte, guardia del General Francisco Ramírez en 1820; y la Guardia de Seguridad del General Justo José de Urquiza en 1860.El repertorio de objetos cuenta también con elementos que forman parte del capital institucional de la Policía, así como documentación referida al registro de marcas de ganado, entre 1820 y 1850; y armas de diferentes épocas, estilos y características.Desde noviembre de 2011, momento en el que fue inaugurado, el museo busca transmitir el sentir de la vocación policial con la ayuda de documentación y elementos para interpretar la historia institucional y observar la evolución de sus prácticas.En la actualidad, el Museo Policial depende orgánicamente de la División Relaciones Públicas, Prensa y Ceremonial de la Dirección Ayudantía General de la Policía de Entre Ríos.En cuanto a las actividades, el museo está abocado al proceso de conservación de materiales, en especial documentación, a fin de detener el proceso de deterioro, por distintos factores y mantener las condiciones ambientales de conservación necesaria para este tipo de elementos. En esa tarea recibe asesoramiento de profesionales provenientes de otros Museos, como el de Ciencias Naturales y Antropológicas "Prof. Antonio Serrano".La institución recibirá al público de lunes a viernes de 8 a 13, y de 17 a 21; los sábados de 9 a 12 y de 18 a 20; y los domingos de 9 a 12.