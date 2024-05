Oficinas en la Comunidad atendió consultas de vecinos en Escuela Hogar de Paraná

Oficinas a la Comunidad acercó servicios al Complejo Escuela Hogar de la ciudad. Vecinos de zonas aledañas pudieron gestionar trámites municipales, provinciales y nacionales. Oficinas a la Comunidad es parte del plan de descentralización de la Municipalidad de Paraná.Este jueves, Elonce recorrió los stands y dialogó con los referentes de los puestos. “A través de la Subsecretaría de Políticas, Género y Diversidad, seguimos con el programa Acompañar, para personas que sufren violencia de género, y en este caso la gente se acerca para consultarnos como quedó su trámite”, dijo referente al sostener que el programa quedó suspendido desde el 10 de diciembre de 2023.En este sentido, mencionó que “se trataba de un subsidio de un beneficio de un salario mínimo vital y móvil durante seis meses. “Al momento están cobrando quienes salieron beneficiadas, tenemos la esperanza que se reactive, pero todos los inscriptos desde agosto en adelante no ocurrió. Nosotros tenemos 1.000 personas en situaciones de espera, del total de 3.000 cargas.En otro de los stands estaba la Defensoría del Pueblo, Cecilia Pautasso, y ante Elonce mencionó que “hay una constante que tiene que ver sobre la eximición de sellados, problemas entre los vecinos, transporte, servicio de agua, entre otros”.También se encontraban representantes de AMARO: “Ayudamos a todas las personas que necesitan y no pueden adquirir una silla de ruedas, bastones, y lo tengan hasta que puedan hacer el trámite y lo obtenga a través de la Obra Social”, dijo al sostener que en este momento no cuentan con stock de pañales.