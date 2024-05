“El amor y el respeto” son los pilares de la educación de los más pequeños

Institucionales Jardines maternales municipales festejaron su día en Club Recreativo de Paraná

Cada 28 de mayo se celebra el Día de los Jardines de Infantes y el Día de la Maestra Jardinera en memoria y reconocimiento a Rosario Vera Peñaloza, precursora y defensora de la educación de niños.estuvo en el Jardín Materno Infantil “Crecer”, y dialogó con la docente Alejandra Tallano, quien contó sobre los festejos que han organizado y sobre los pilares en los que se ha basado para dedicar su vida al jardín de infantes.. “Para mañana se harán juegos recreativos y el jueves visitarán una calesita”. El gran festejo está reservado para el viernes, día en que los pequeños compartirán una merienda especial y se llevarán regalitos cada día.“Cuando un nene empieza el jardín, no solamente él debe adaptarse, sino también los papás, porque es lógico, no nos conocen, es una experiencia nueva, y vienen con temores y dudas, y para eso estamos nosotras. Hoy además tenemos una herramienta, como es el celular, que nos acercó mucho, y podemos compartir las actividades, fotos, videos, mediante grupos privados de WhatsApp ya que hay muchos padres que no quieren que sus hijos estén expuestos en las redes sociales”, señaló la Seño Ale.Sobre su experiencia recordó que “hace 29 años que estamos en el jardín, tenemos un grupo estable de docentes y es una confianza impresionante la que tenemos. Los chicos han evolucionado y nosotras hemos tenido que también evolucionar con ellos, en cuanto a las actividades. Amo lo que hago, me gusta y soy una afortunada. Todas las mañanas vengo contenta, con ganas de trabajar, es un clima muy lindo porque siempre se está bien, hay música, cantamos, jugamos, es imposible venir mal y si alguna tiene un problema lo dejamos en la puerta del jardín”.También recordó que “pasamos la pandemia que fue muy difícil, y acá estamos, con bastón vamos a seguir viniendo al jardín”, dijo entre risas para destacar que “el amor y el respeto son los pilares de esto, para ser maestra jardinera te tienen que gustar los chicos”.