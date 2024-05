Paraná Divers dictará un curso de buceo inicial en Seguí

La Escuela de Buzos del Club Atlético Estudiantes, conocida desde 1997 como Paraná Divers, continúa con su expansión en materia de difusión de actividades subacuáticas en la región y desde el próximo viernes 7 de junio, ofrecerá un Curso de Buceo en Seguí.



El curso se llevará adelante en el Polideportivo Municipal de dicha ciudad y se dictará los viernes por la tarde y sábados por la mañana y mediodía, con estímulos teórico-prácticos, es decir en el aula y la pileta, respectivamente, que harán de unas seis horas semanales intensivas durante algo más de un mes.



"El buceo es una disciplina recreativa muy entretenida, que acapara cada vez más adeptos a la naturaleza, a los viajes y a la vida social", comentó uno de los instructores de Paraná Divers, Jorge Lázzaro. "Un curso de Buceo de Nivel Inicial consta de tres etapas: una, de acuatización; otra relacionada con la utilización del equipo básico y la última, trata sobre la incorporación del equipo completo", contó y agregó: "Prácticamente no hay impedimentos para practicar buceo. Simplemente, hay que ser mayor de 8 años. Y, en cuanto a la salud, hay que considerar no contar con problemas severos a nivel timpánico, problemas epilépticos o pulmonares. La actividad no requiere un esfuerzo físico. Cabe destacar que el curso consta de seis semanas de duración y a su finalización, se rinde un examen y deben realizarse cuatro salidas a aguas abiertas para obtener la certificación".



La Escuela de Buceo del CAE lleva formados ya, más de 1.500 buzos. La mayoría consiguió salir posteriormente a disfrutar de la riqueza exuberante de los mares del mundo con total y absoluta seguridad de sí mismos, tras las 180 horas de duración de los cursos previstos para el nivel inicial.



"Paraná Divers", como se denomina el órgano, está dirigida por un equipo de cuatro instructores matriculados y varios colaboradores que brindan soporte en las diversas actividades desarrolladas. Al frente están Humberto Varisco, Jorge Lázzaro, José Manuel Francioni y Miguel A. Coniglio.



Inscripciones

Por inscripciones, detalles y mayores informes, vía WhatsApp al: +5493434624170 o +543434067843.