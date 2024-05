Especialista advirtió sobre violencia en noviazgos adolescentes: cómo prevenirla

En el Día de la Prevención de la Violencia en el Noviazgo,consultó al psicólogo e investigador especialista en niños y adolescentes, Santiago Resset, quien subrayó la creciente frecuencia de esta problemática y la importancia de la prevención y la concientización."Es una problemática que cada vez es más frecuente, y por eso la importancia en la prevención y la concientización, porque el tema de la pareja amorosa es uno de los más importantes de la vida", señaló.El especialista explicó que, aunque la violencia en el noviazgo puede ocurrir a cualquier edad, es más común en los adolescentes debido a su inexperiencia y menor conocimiento en relaciones amorosas. "El tema de la violencia en el noviazgo se da a lo largo de toda la vida, pero es más frecuente en los adolescentes porque tienen menos experiencia, menos conocimiento, recién se están iniciando en las relaciones amorosas, entonces muchas veces confunden conductas o naturalizan conductas violentas.El especialista, destacó diversas conductas que deben ser identificadas y abordadas. "Hay muchas conductas para remarcar, una de ellas son los celos posesivos, porque estos son una emoción secundaria, pero no hay que naturalizarlos o verlos como algo positivo porque es una mezcla de odio y temor a perder a mi objeto de amor, y eso muchas veces lleva a conductas violentas porque en el fondo es una conducta de inseguridad”.Asimismo, el consumo de sustancias es otro factor que puede desencadenar comportamientos violentos e impulsivos. Resset agregó que "La confusión entre amor y conductas tóxicas es otro aspecto preocupante, según Resset.Las agresiones online también son motivo de preocupación. "Otra de las cosas que preocupan son las agresiones online, porque las personas se desinhiben más, son más crueles y a veces se dicen cosas muy ofensivas que no se animan a decir cara a cara”.Asimimo, hizo hincapié en la importancia de que los adolescentes no se vean presionados a tener noviazgos a una edad temprana. "De los 11 a los 17 años no es negocio psicosocial tener novios. Hay que anticiparse a que pase algo malo. Si tengo un hijo adolescente, no imponerle el noviazgo. Hay estudios que indican que el noviazgo a esa edad es más negativo que positivo porque hay muchas ilusiones, muchas expectativas”.El rol de los padres es fundamental en la prevención de la violencia en el noviazgo. "Los padres tienen que saber que los adolescentes siguen siendo menores y necesitan de nuestro apoyo. Si no nos convence lo que nos dicen nuestros hijos, hay que buscar otras fuentes de información. Eso es lo esencial en la prevención y no naturalizar la violencia”, detalló.El especialista concluyó destacando la necesidad de una mayor concientización y educación para prevenir la violencia en las relaciones adolescentes, asegurando que