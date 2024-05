Comedor de Parroquia San Miguel brinda a diario el almuerzo para 80 personas

El comedor María Reina, que funciona en la Parroquia San Miguel de Paraná, continúa con su labor solidaria y al momento brida el almuerzo a unas 80 porciones.Al respecto, una de las cocineras, Nora Perlo, informó aque “asisten alrededor de 80 personas por día. Este lunes, estamos preparando un guiso de fideos con carne de cerdo y verduras”.Contó que “a las 11:45 comienzan a servir los platos y para 12:00 los comensales se acercan a bendecir la mesa, hablamos un poco y luego les servimos”En este sentido, mencionó que “hay mucha gente que se acerca y viene a buscar comida, se nota la necesidad, la mayoría son jóvenes y en menor medida gente mayor”.A su turno, el padre Ricardo, precisó que “reciben donaciones de alimentos para poder elaborar las comidas todos los días”. Además, amplió que también reciben donaciones de ropa y calzado, sobre todo en época de abrigo. “Cáritas recibe la ropa antes de cada misa o después que son a las 6:30 horas y a las 19:00 horas)“A la hora de dar algo hay que pensar que es necesario tener conciencia, es decir no se trata de descartar la ropa que ya no usamos si no que tener en cuenta que hay que dar algo que al otro también le puede servir. En paralelo ayudamos a quien recibe la ropa y saber que no se trata de un asistencialismo permanente.Finalmente, el sacerdote, informó que “notamos que hay demasiados jóvenes en los comedores y la preguntas que nos surgen es si será que no pueden hacer las cosas, no saben o no tienen oportunidades para ganarse el plato de comida. “No podemos vivir de anestesia en anestesia y sin comprometernos del todo”, cerró.