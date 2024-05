Se desarrolla la instancia local de los Juegos Evita de Adultos Mayores

Continúa la instancia local de los Juegos Evita de Adultos Mayores en Paraná. Este lunes, se desarrollaron las competencias de Tenis de Mesa, en el Tiro Federal, Ayacuho 826, de Paraná.Al respecto, la directora de Adultos Mayores de la Municipalidad, Betiana Brunengo, informó a Elonce que “los juegos se viven con mucha ilusión y alegría lo que hace que el frío no se sienta, acá están todos felices compartiendo y jugando al tenis de mesa”. Además, sostuvo que además de los juegos en el Tiro Federal se desarrollan en paralelo otras instancias en el Club Palermo.En este sentido, puso en relieve que “estas instancias son posibles gracias al aporte de la intendenta de Paraná, Rosario Romero, la secretaria de Desarrollo Humano. Mariela Ponce. Y agregó que “se desarrollan 20 disciplinas, esta semana habrá tenis de mesa, luego dos días de bocha”“Son 50 adultos mayores que vienen al Tiro Federal, tienen el alma joven y es algo muy hermoso. No le tienen miedo ni al frío ni al calor. Muchas veces pasa que pierden en alguno de los juegos como Golf Croquet, pero se cambian de deporte y siguen apostando a otra disciplina”.En tanto, uno de los profesores de Tenis de Mesa, contó que “lo que más se mueve en este deporte es la cadera y mucho desplazamiento”. Además, destacó que desde hace años que se observa un “repunte en esta disciplina en Paraná y cada vez se suman más”Al ser consultado sobre los Juegos Evita, mencionó que “en este momento se desarrolla la instancia local y luego se pasará a la etapa provincial. En este lugar hay una gran convocatoria de jugadores que quieren participar., tanto hombres como mujeres”.Al respecto, uno de los jugadores contó que “es un deporte espectacular. Hace años que juego y nos mantiene vivos, gracias al tenis de mesa me mantengo en movimiento, ejercito la mente ya que tenes que pensar rápido para tener un punto. Además, es un deporte con camaradería haces amigos y luego los contactos siguen”.“Estos juegos sirven mucho para salir de la casa, entretenerse, salir y hacer amigos. Es algo que sirve mucho para todos”, dijo al sostener que “acta formamos familias postizas, tengo hijos y nietos del corazón”.En tanto, otro de los jugadores, Carlos Fernández, mencionó que “hace 40 años que juego y es algo que me mantiene vivo. Con los compañeros nos entendemos bien y jugamos en un nivel bueno. Es una linda comunidad la que se genera acá”.