Concientizan sobre la prevención de relaciones afectivas con vínculos violentos

Este lunes es el Día de la Prevención de la Violencia en el Noviazgo. Desde el gobierno provincial se desarrollan actividades para promover los buenos tratos en las relaciones afectivas y detectar actitudes nocivas utilizadas para ejercer control y poder sobre la pareja.



En ese marco, desde el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) se invita a visibilizar la violencia en los vínculos amorosos como un fenómeno alarmante que perjudica a muchas personas y se manifiesta a través de diversas acciones. Estas conductas incluyen daño físico, coerción para participar en actos sexuales no consensuados, amenazas, insultos, humillaciones y la generación de miedo o culpa.



Los celos son una de las principales causas de maltrato. Este desequilibrio emocional surge cuando una persona percibe una amenaza o la posibilidad de pérdida de algo que considera propio. En este contexto, las acciones posesivas, la hostilidad y las faltas de respeto son comunes y contribuyen a la instauración de un vínculo permanente de violencia en la relación.



Los comportamientos violentos, si no se abordan, tienden a perpetuarse en el tiempo, produciendo infelicidad, inseguridad y, en casos extremos; pueden llevar a consecuencias fatales.



El Copnaf enfatiza en la importancia de reconocer y actuar ante estos signos para romper el ciclo de violencia y promover relaciones sanas. Se fomenta en este sentido la prevención y acompañamiento para garantizar el bienestar y la protección de los derechos. Nadie merece vivir en una relación violenta.



Señales de alerta sobre tu pareja:



Ha querido tocarte o practicar actos sexuales sin tu consentimiento o te ha amenazado que va a terminar la relación si no accedes.

Cuando se enoja te grita o empuja, tironea, golpea.

Se enoja si tenés amigos o te aleja de tu familia.

Se enfurece cuando otras personas te escriben, llaman o ponen "me gusta" en alguna de tus publicaciones en redes sociales.

Con mucha o con poca frecuencia critica tu forma de vestir o se queja cuando tenés planes con amigos o familia.

Controla tus redes sociales o te revisa el celular (con o sin consentimiento).



¿Qué hacer si te encuentras en una relación violenta?



Habla con alguien de confianza que tenga la madurez para ofrecerte contención y apoyo.

Acércate a cualquiera de las sedes del Copnaf o llama al 102. Te escucharán y guiarán en los pasos a seguir.

Busca ayuda profesional.