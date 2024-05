Escuela Secundaria Manuel Belgrano de Paraná cumplió 50 años de vida institucional y lo festejó con un emotivo acto en el que convocó a ex alumnos, docentes y autoridades gubernamentales.“Vino un montón de personas que a lo largo de todos estos años han formado parte de la escuela”, dijo uno de los secretarios, a Elonce al sostener que es una alegría inmensa. Vivimos muchas emociones y es algo muy lindo.“Recibimos las autoridades del Consejo General de Educación (CGE) y de la Dirección Departamental de Escuelas., Fuerza Aérea y todos compartimos un momento muy especial. Además, vinieron los ex alumnos de la primera promoción. Es una emoción muy linda y queremos que los chicos que ahora cursan en la escuela”, expresó referente.Acto seguido, valoró que “esta institución acompaña mucho al alumnado, convoca a las familias y se los valora muchísimo al cuerpo docente”.A su turno, el secretario expresó que “a los chicos les gusta mucho la actividad física y de esta escuela han salido grandes deportistas para la ciudad y región.Al respecto, un ex alumno de la promoción 77, mencionó que “es una escuela muy linda. Teníamos clases en cocinas, algunas aulas separadas con biombos y demás, pero todo era muy lindo porque sentíamos mucha pertenencia, somos unos eternos agradecidos de lo que significó para nosotros la educación”.