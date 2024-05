Convocan a ex alumnos para festejar los 60 años de una escuela de Paraná

60 años de vida institucional

La comunidad educativa de la Escuela de Educación Técnica Nº 3 “Teniente Luis Cenobio Candelaria” de Paraná se encamina a festejar 60 años de vida institucional. En el marco de las celebraciones, invitaron a ex alumnos y ex docentes a sumarse para conformar “una pequeña memoria de lo que fue la escuela en estos 60 años”.“En la escuela se trata que los actos sean inmemorables por eso se efectuó un único acto, con los dos turnos; y se compartieron tortas negras con chocolatada, hubo bailes, reproducción de videos y se brindaron las palabras alusivas, tanto de docentes como de alumnos”, comunicó ael rector Javier Colman tras el acto escolar por el 25 de Mayo.Y agregó: “La escuela está muy aferrada a la patria y la bandera porque ex alumnos y ex profesores participaron de la Gesta de Malvinas, con lo cual, el sentimiento de pertenencia está muy arraigado en la institución”.La matrícula escolar está compuesta por 600 alumnos, los que comparten espacios y talleres con la II Brigada Aérea con asiento en Paraná, por eso se la conoce como “la escuela de La Base”.“Muchos de los docentes también prestan servicio en la fuerza, con lo cual, enseñan una forma de trabajar, cómo ganarse la vida, y los chicos aprenden de primera mano”, ponderó el rector.“Se cuentan por miles los alumnos que se recibieron en estos 60 años”, repasó el rector. De hecho, anticipó que están colectando viejas fotos de promociones anteriores para una muestra. “Ya hay quienes se contactaron porque los egresados trabajan en distintas partes del país y en el mundo; y un grupo recopilará las historias para formar una pequeña memoria de lo que fue la escuela en estos 60 años”, anticipó Colman.Los festejos por los 60 años de la escuela están previstos para el 6 de septiembre.