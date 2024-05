En el corazón del barrio El Sol, la biblioteca Pedro Lemebel se convierte en el escenario de un emocionante taller de percusión y batucada. Nora, una de las referentes del proyecto, compartió con: “Estamos comenzando las primeras clases de este taller, que se llevan a cabo todos los miércoles a las 18 horas. No hay límite de edad y no es necesario tener experiencia previa; ¡está abierto para todo el público!”Asimismo, profesor a cargo, comentó: “Estoy muy contento de volver al barrio y revivir estos talleres de percusión después de 10 años. Es una alegría enorme enseñar a los chicos, algunos de los cuales son hijos de mis amigos”. Además, agregó: “Ya estamos trabajando en lo que será la presentación del carnaval”.Este proyecto no solo promueve la música y el ritmo, sino que también fortalece el sentido de comunidad y pertenencia en el barrio El Sol. Los talleres no solo son una oportunidad para aprender y disfrutar de la percusión, sino también para conectar con la cultura y la tradición del carnaval.