Exhiben documentos de la Revolución de Mayo en el Museo Martiniano Leguizamón

El Museo Histórico Provincial Martiniano Leguizamón, organismo dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, realiza una muestra donde se exponen documentos relacionados a la Revolución de Mayo.En ese sentido,dialogó con la profesora Gisela Correa, quien es coordinadora del Museo Martiniano Leguizamón. “Por este de mes, debido a las fechas patrias que se conmemoran, tenemos algunas actas del Cabildo de Buenos Aires, hay una edición de los días de mayo que está editada para el Centenario de la Revolución de Mayo, el cual se encuentra en el marco de una muestra temporaria que se hace en el Museo de los Cinco Sentidos”, manifestó.“Por otro lado, tenemos dos muestras más en la exposición temporaria, una que tiene que ver con los jardines de infantes que se llama ‘Explorando la Evolución de los Objetos del Museo’, donde les solicitamos a la gente que ingrese a la página para pedir cita y pueda traer a los grupos. Por otra parte, se encuentra la de ‘Aquellos antiguos oficios’”, agregó.Asimismo, señaló: “Muchas ediciones se han perdido por el transcurso del tiempo, tienen más de 100 años, son las actas del Cabildo y las sucesivas proclamas y disposiciones de la Junta de Mayo. También tenemos algunos objetos que hacen referencia a los personajes significativos como Mariano Moreno o Manuel Belgrano, quienes están en la sala permanente del Museo”.“En el caso de Manuel Belgrano, no podemos dejar pasar la importancia que tuvo en Entre Ríos en lo que fue la conformación del Estado argentino, no solo por Urquiza posteriormente, sino que, en 1810, Gregoria Pérez de Denis, que fue una de las personalidades destacadas de la provincia, ofreció tanto sus terrenos como mucho dinero y a su personal para que Manuel Belgrano pueda avanzar con sus ejércitos, quien como forma de agradecimiento, le dejó de regalo sus tiradores bordados con las iniciales. Este Museo alberga mucho lo que fue mayo, los pueblos originarios, la historia de Entre Ríos y el significado que tuvo la provincia en todo el proceso de conformación nacional”, añadió.A su vez, indicó: “La muestra de ’Oficios’ en relación al 1º de Mayo, Día del Trabajador, expone algunos objetos que son significativos para los oficios que se desempeñaban y desarrollaban en la provincia, que son parte del patrimonio del Museo”.“Hay muchos objetos que son más cotidianos, donde los hemos visto a lo largo de nuestras vidas, pero para los chicos son totalmente desconocidos. La era tecnológica ha hecho que ellos puedan identificar en un celular distintas aplicaciones, pero al objeto no logran hacerlo sin una referencia o guía”, acotó.Por último, se refirió a los días y horarios en que se puede visitar el Museo: “Se puede venir de martes a viernes desde las 8 a 13 y 15 a 20 horas, mientras que los sábados de 9 a 12 y 17 a 20 horas, en tanto que los domingos de 9 a 12 horas”.