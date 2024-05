Habrá un Festival Patrio de dos jornadas en la Vieja Usina

Programación



Los días 25 y 26 de mayo, de 12 a 22 horas, en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina de Paraná, ubicado en Gregoria Matorra Matorras 861, se realizará un Festival Patrio con la participación de más de 40 emprendedores artesanos de la Economía Social y más de 30 emprendedores gastronómicos. También está prevista la participación de bandas locales, dj`s, recreación para niños, teatro, danza folclórica, entre otras intervenciones culturales para toda la familia. En el predio exterior se ubicaran stand y espacios con diferentes talleres de concientización enfocados en el bienestar y el cuidado del ambiente, dictados por las ONG´s Hacemos Verde y Cauce Ecológico, y diferentes capacitadores y artistas."Creemos fuertemente en el uso de estos espacios culturales, para poder trabajar en una educación más consciente, para poder crear comunidades resilientes, y que se adapten a todas las necesidades del presente y del futuro", se expresa en la invitación.El evento es impulsado por los empresarios privados gastronómicos y culturales "Paraná Come", "Feria Sáenz Peña", y contará con la coorganización de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano. La entrada es libre y gratuita.El sábado 25 a las 15, el grupo musical Yuruma, junto a destacados bailarines, interpretarán el Pericón Nacional y otras danzas típicas en la Sala Verónica Kuttel. La obra coreográfica es una danza que, frecuentada popularmente en el siglo XIX, con referencia documental desde fines del siglo anterior, posee elementos comunes con otras danzas tradicionales.Los bailarines serán Ricardo Rodriguez, Diana Esquivel, Luciana Salman, Fernando Gorosito, Laureana Romero, Tati Colombo, Virginia Zapata, Andrés Vega, Laura Van Dembroucke, Pablo Yfran, Esmeralda de las Mercedes, Losada, y Mario Sosa. Por su parte, el Grupo Yuruma estará integrado por Ángel Oscar Giles (flauta traversa, guitarra, charango ,voz y aerófonos), Ezequiel Almeida (teclados), Ana Ayala (flauta traversa), Cristobal Taborda (bajo), y Walter Fontana (percusión).La propuesta incluye también las obras teatrales ¡Romeo y Julieta a punto Caramelo! y Turrón de Otelo con Rap flambé, producidas por el Equipo Chefpeare Paraná, que invitan a toda la familia a espectáculos de humor, con el objetivo de promover la divulgación de las obras de William Shakespeare de una manera original, entretenida y accesible para todo el mundo. En la primera, dos divertidos Chefs acompañados de su carro rodante cocinan la receta más popular de "William The Chef", que no es otro que William Shakespeare. Haciendo una analogía entre escribir y cocinar. Estos elementos, armónicamente fusionados entre sí, invitan a los protagonistas a contar una historia y envuelven a los espectadores en una experiencia sensorial y teatral diferente. En la segunda obra, la cocina será el escenario perfecto para fusionar la tragedia con la dulzura de un postre exquisito. "Otelo, el moro de Venecia", una jugosa historia reversionada por los chefs, que será interpretada y degustada en vivo. Las funciones serán el día domingo 26, a las 14 y 16.14 Hs.Taller de alimentación para Infancias "Aventuras Nutritivas".15 Hs. Taller de compost "Sembrando Sostenibilidad":15 Hs. Pericón Nacional y danzas típicas interpretado por el grupo musical Yuruma, y la participación de destacados bailarines. Sala Verónica Kuttel16 Hs. Taller de trenzas y Peinados "Tejiendo Creatividad"16 Hs. Performance aérea por Celina Fridman. Sala Verónica Kuttel17 Hs. Taller artístico "CreArte: tu huella en el mundo".17 Hs. Julián Calveira junto a artistas invitados. Sala Verónica Kuttel18 Hs. Charla "Alimentación y agroecología: ¿mito o verdad?"19:15 Hs. Groove Amor grupo musical. Sala Verónica Kuttel20:30 Hs. Intervención artística por Gogo Dolls. Sala Verónica Kuttel13 Hs.Taller de maquillaje con eco-glitter "Brillo consciente".14:30 Hs.Taller de siembra "Sembrando Sostenibilidad".14 Hs. Romeo y Julieta a punto Caramelo (Teatro). Sala Verónica Kuttel16 Hs.Taller de accesorios reciclados "Diseño sostenible".16 Hs.Turrón de Otello con Rap flambee por Cheffpier (Teatro). Sala Verónica Kuttel16:30 Hs. "Mística de Río", música folktronica con Nicolas Herrera y Juan Capdevila (Música)17 Hs. Taller artístico "CreArte: tu huella en el mundo".17:15 Hs. Malena Aquino (Musica). Sala Verónica Kuttel19 Hs. Los Riedels, grupo de folklore (danza). Sala Verónica Kuttel