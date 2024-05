Grupo solidario “Niños Felices” colecta donaciones para repartir en los barrios

El grupo solidario “Niños Felices” colecta donaciones de alimentos, calzado y abrigos para asistir a merenderos y comedores comunitarios de los barrios de Paraná, supo“Es mucha la demanda de ropa, zapatillas y alimentos para ayudar a los merenderos”, aseguró ael responsable del grupo solidario, Gustavo Barzola. Y agregó: “Los merenderos y comedores comunitarios no están recibiendo alimentos ni donaciones”.“Lo poco que recibimos, lo entregamos. De hecho, en barrio Belgrano y en Bajada Grande repartimos un poco de ropa y pedimos a los vecinos que se acerquen porque no siempre hay donaciones”, recomendó.En la oportunidad, repasó cómo surgió la iniciativa: “Desde 2015, ayudamos a los vecinos de los barrios y, el año pasado, suspendimos las acciones solidarias para no confundir con las campañas políticas, porque no recibimos ayuda de ninguna agrupación partidaria. Lo que hacemos es todo a pulmón”.Los interesados en hacer sus donaciones pueden comunicarse al 343 4713368. Según aclaró Barzola, el grupo solidario cuenta con movilidad para retirarlas de puntos específicos.