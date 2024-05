UPCN firmó un convenio con el Ministerio de Hacienda

El Secretario General de UPCN, José Ángel Allende, firmó este lunes un convenio de colaboración con el Ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia, Julio Panceri. "Es un importante reconocimiento del Gobierno provincial a todo el trabajo que este Sindicato viene realizando a lo largo de los últimos años con respecto a informar y facilitar que los empleados públicos de toda la provincia tengan su póliza para el seguro de vida", destacó la Secretaria Adjunta, Carina Domínguez.



Señaló que a este tipo de gestiones "no se les presta atención hasta que llega el momento lamentable en el cual, si no están ordenados los trámites, se tiene que efectuar un proceso más complejo de sucesión, que lleva mucho tiempo". Asimismo, resaltó: "Sabemos que, cuando ocurre un hecho de estas características, el pago del seguro se necesita en forma inmediata. Y si la póliza está correcta se puede cobrar en un plazo perentorio, sobre todo a partir de la Ley N° 11.049, cuya vigencia no solo hace que el monto correspondiente al seguro sea mayor que antes, sino que también aclara el procedimiento".



En ese marco, el rol de UPCN será "realizar un trabajo sistemático en cada lugar de la provincia donde es difícil llegar, para que los trabajadores tengan su póliza". Al respecto precisó que "en las distintas localidades entrerrianas esta tarea se hará de modo organizado, por lugar de trabajo, con una reunión informativa para que los compañeros sepan cómo completar el formulario y no comentan errores, ya que las pólizas luego no se pueden corregir, es decir que tienen que estar bien confeccionadas en todos sus aspectos".



"El cobro del seguro es un derecho al cual a veces no se puede acceder, por no haber completado los trámites en tiempo y forma. Por eso este convenio representa un hecho muy importante, porque el trabajo articulado con los sindicatos implica poder llegar directamente a los trabajadores", resaltó la Secretaria Adjunta.



Para mayor información, los trabajadores estatales de la provincia pueden comunicarse con las delegaciones zonales de UPCN o con el área Atención al Afiliado, al 0343 4230138 o al whatsapp 343 5162655 (sólo mensajes).