Ley de fitosanitarios: autoridades de Salud se interiorizaron sobre el proyecto

Presencias

El ministro de Salud, Guillermo Grieve, dialogó con el coordinador de la Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias de Entre Ríos, Pablo Guelperin, sobre el proyecto de ley de fitosanitarios que está siendo tratado en la legislatura entrerriana.Cabe señalar que la Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias es una organización que nuclea a 32 instituciones de todas las cadenas agroalimentarias de la provincia de Entre Ríos. En la oportunidad, las autoridades abordaron el proyecto de ley discutido en la legislatura entrerriana, que será de gran importancia para brindarle un marco a la actividad agroalimentaria, y que tiene implicaciones de índole sanitaria.En este contexto, desde el Ministerio de Salud se puso el foco sobre la información y las variables que requerirán los legisladores para poder aprobar de forma segura la norma.Por otro lado, ambas autoridades destacaron que el encuentro fue el puntapié inicial para poder desarrollar futuras acciones conjuntas entre la Mesa de Buenas Prácticas y la cartera sanitaria entrerriana, a fin de trabajar en aspectos como recolección de datos, compartir información, avances en mejoras de procesos y el desarrollo de capacitaciones.En la oportunidad, el ministro Grieve señaló: "Hablamos de la importancia de contar con datos certeros, con base científica, para que nuestros legisladores puedan definir temas tan sensibles como estos"."Nos informaron cuáles son los riesgos que puede tener para la salud no seguir las buenas prácticas en el uso y manejo de todas las sustancias peligrosas, en este caso hablando de los fitosanitarios" indicó el funcionario. Y añadió: "Sabemos que el riesgo tiene mucho que ver con la exposición, es una situación que vemos con los medicamentos, ya que son sustancias que resultan tóxicas si no se las usa apropiadamente, como también que la capacitación, otro punto central para nosotros, es fundamental para reducir la exposición a cualquier elemento peligroso".Tras el encuentro, Guelperin manifestó: "Hablamos con el ministro para ponerlo al tanto y aclarar algunas cuestiones que quizás son de índole técnica y no tienen por qué manejar necesariamente quienes están en el campo de la medicina, por ejemplo, como es este caso". Y añadió: "También para reforzar el valor que tendrá la aprobación de esta ley, que permitirá darle un marco a la actividad agroalimentaria y disminuir la conflictividad social que puede haber en torno a este tema".Guelperin completó: "Encontramos una actitud muy proactiva del ministro y de su equipo. Vemos un gran interés y voluntad por interiorizarse de todas estas cuestiones y formar parte".El titular de la cartera sanitaria estuvo acompañado por los directores generales de Hospitales y Asuntos Jurídicos, Ricardo García y Romina Sirota, respectivamente.Además, asistió el miembro del Comité Ejecutivo de la Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias, en representación de la Cámara de Productores de Porcinos y del Consejo Empresario de Entre Ríos, Juan Pablo Cerini; y el ex gobernador, Mario Moine, interlocutor ante la cartera.