El Archivo General de Entre Ríos brinda visitas guiadas para estudiantes

El organismo, dependiente de la Secretaría de Cultura de la provincia, propone a la comunidad visitas guiadas para grupos de estudiantes para conocer y recorrer el acervo documental que resguarda la institución. Los recorridos captan la atención de diversos niveles educativos y tienen buena recepción entre asistentes.Estudiantes de la Escuela N° 75 del Bicentenario, provenientes del Barrio Paraná XIV, fueron parte de una de las delegaciones que habitualmente se acercan a la casa del Archivo General de Entre Ríos, ubicada en la capital provincial, con el fin de recorrer las distintas salas específicas dedicadas a la conservación y lectura, y de escuchar historias que se remontan al siglo XVIII.Viviana Galanti es bibliotecaria, archivera, y trabajadora del organismo. Realiza tareas de atención y despacho. Una de sus actividades consiste en dar la bienvenida a los visitantes y guiarlos por el recorrido.Las visitas de las instituciones al Archivo, primero se organizan y coordinan telefónicamente, y luego se asignan los turnos. También se planifican en relación a las necesidades educativas que el docente solicite y de acuerdo al nivel educativo del grupo. Así lo explica la guía, quien también comenta la diferencia entre los distintos requerimientos de los usuarios, ya sean estudiantes secundarios o investigadores de niveles superiores. En ambos casos la atención es especializada.En los recorridos, la primera etapa consiste en ingresar en el armario compacto denso, que resguarda documentación histórica del Fondo Gobierno. "Aquí estamos preservando documentos testamentarios de Urquiza, de asuntos militares, censos, tierras, e instrucción pública. Estos documentos ya están conservados en las condiciones óptimas para ser consultados por los usuarios", dijo Viviana Galanti. Sobre estos fondos, la trabajadora aclaró que algunos de los documentos están microfilmados y pueden ser consultados en la lectora que se encuentra ubicada en el hall de ingreso al organismo.En la sala donde se encuentran los anaqueles compactos, los documentos están clasificados por tema y por serie. "Los usuarios deben saber qué serie, qué fondo, qué caja y qué legajo quieren consultar, y eso lo pueden conocer desde el inventario que está disponible en la página web del archivo", explicó.Sobre el tratamiento especial, la trabajadora subrayó que la documentación del armario compacto "ya está limpia, lista y guardada en carpetas, libre de ácidos, tratando de que la tinta usada no se traspase de un documento a otro". Además, cuentan allí mismo con un deshumidificador que cuida la temperatura óptima en los armarios.Una de las preguntas del grupo de estudiantes durante la visita fue sobre la antigüedad de los archivos resguardados, a lo que la guía respondió que "el más antiguo es de 1778. Por lo general, son cartas de gobierno de un general a otro pidiéndole dinero. Las cartas eran la comunicación de aquellas épocas. Había que esperar mucho tiempo las respuestas", referenció, tras remarcar la notable diferencia con la actualidad de las comunicaciones.Seguidamente, se visitó la sala principal de consultas, y las salas de depósitos de diarios. "En la hemeroteca tenemos La Nación, Clarín, Diario Uno, El Diario, El Heraldo, El Sol, entre otros", enumeró la bibliotecaria.A su paso por la sala de lectura, los jóvenes tuvieron oportunidad de conversar brevemente con un investigador oriundo de Santa Fe, quien les explicó el tema de estudio y qué tipo de materiales buscaba en el archivo.El grupo continuó hasta los fondos, dónde también hay otra sala de consulta y depósito. En un trayecto intermedio hay un espacio donde se encuentran los retratos de los gobernadores entrerrianos. Al llegar a ese sitio, los estudiantes hicieron preguntas y comentarios sobre las épocas y la vestimenta de los retratados y sus diferencias.Mientras continuaba con el recorrido, Viviana Galanti contó que también el Archivo General recibe consultas del interior de la provincia, "de personas que no pueden llegar hasta Paraná. En esos casos el organismo ofrece una consulta digital. Los archivos se fotografían, se comprimen y esa información se manda por wetransfer a los consultantes". También aclaró que hay muchas consultas on line, por redes sociales, a través de la página del Archivo o por correo electrónico y todas se canalizan.Al final de la visita se hizo una pausa para consultas y ofrecer visualizar alguna documentación específica. En otras oportunidades también los grupos trabajan solos con los docentes.Una de las docentes, acompañante del grupo de la Escuela N° 75 del Bicentenario, contó que en el aula se están trabajando temas referidos a la prensa escrita argentina, "por eso se nos ocurrió venir a visitar el Archivo, porque aquí tienen una hemeroteca interesante". La docente también hizo referencia a que los jóvenes tienen poco contacto habitual con ese soporte periodístico, en papel, por eso la experiencia resulta aún más enriquecedora.Las temáticas que motivan las indagaciones de los jóvenes siempre tienen que ver con los trabajos desarrollados en el aula. Viviana Galanti resaltó los temas más buscados de los estudiantes: publicidades y efemérides.En relación a las escuelas primarias, la bibliotecaria también se refirió a que trabajan mayoritariamente con grados superiores, "casi siempre de quinto en adelante porque tienen una edad con más interacciones y preguntas".El Archivo General de la Provincia de Entre Ríos tiene como misión conservar, guardar, concentrar y difundir documentos administrativos históricos. Dentro de sus funciones se contempla la organización de exposiciones de carácter histórico y ciclos de conferencias, proyecciones de películas sobre temas históricos, visitas guiadas, entre otras actividades culturales, planificadas con el propósito de convocar a la mayor cantidad de público para así permitir el acceso, el conocimiento y el uso de las instalaciones.Los orígenes del Archivo de la Provincia se remontan a mediados del siglo XIX, cuando se organizaron los ministerios del gobierno de Entre Ríos. Uno, referente a los asuntos concernientes al Interior y a la Guerra, y el otro relativo a Hacienda, Justicia e Instrucción Pública. Fue creado por el Gobernador Justo José de Urquiza por decreto del 4 de mayo de 1860.Los sucesivos Gobiernos provinciales fueron adoptando diversas medidas para resguardar el patrimonio documental de Entre Ríos, disponiendo "... el ingreso al archivo de todos aquellos documentos y antecedentes que pertenecen a la Provincia y de que se tenga conocimiento estuviesen indebidamente archivados dentro y fuera de ella...".El 10 de junio de 1880, se promulgó la Ley de creación definitiva del Archivo General de la Provincia, durante la gobernación de José F. Antelo.En 1932 alcanzó un perfil definitivo durante la gestión en la dirección del poeta Guillermo Saraví, debido a las pautas introducidas y a las normas implementadas respecto de su clasificación y ordenación, teniendo en cuenta el principio de procedencia, que en la actualidad se respeta y lo han prestigiado a nivel nacional.Con el transcurrir del tiempo y las innovaciones devenidas en la ciencia archivística, se hizo necesario introducir modificaciones que permitan trabajar más acorde a los nuevos aportes documentales que se cumplimentaron en las últimas décadas, para lo cual se inició un proceso de microfilmación que incluyó varias series del fondo Gobierno y la incorporación de la lectora de microfilmes.En 1966, el organismo comienza a funcionar en el nuevo edificio, de calle Buenos Aires 282 de Paraná, construido específicamente para albergar al entonces Archivo Histórico y Administrativo en la planta alta, y al Museo Histórico "Martiniano Leguizamón" en la planta baja. En noviembre de 2003, el Archivo General de Entre Ríos inaugura una nueva sede en Alameda de la Federación 222 de Paraná, que amplía los espacios de su localización tradicional de calle Buenos Aires.Actualmente, la institución cuenta con dos sedes ubicadas en Av Alameda de la Federación 222 y calle Buenos Aires 282 planta alta.Toda la información e inventario del Archivo Generalmim puede consultarse en:https://entrerios.gov.ar/archivogeneral/Fotos: Visita guiada junto a estudiantes de la Escuela N° 75 del Bicentenario, provenientes del Barrio Paraná XIV, realizada el 10 de mayo de 2024.-Información y contactos:Av. Alameda de la Federación 222 / Buenos Aires 282+54 343 4211073 / +54 343 4207832archivogeneral@entrerios.gov.ararchivogeneraler@hotmail.comInstagram: @archivoentreriosFacebook: archivo.entrerios